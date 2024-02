Faut-il investir dans les actions Apple en 2024 ?

apple (crédit photo : Pexels / thiago japyassu )

Café de la Bourse se penche sur Apple, à la suite de l'annonce de ses derniers résultats et du lancement de l'Apple Vision Pro. Découvrez notre analyse de la mission d'Apple, l'étude de ses activités et de sa performance financière, et les perspectives de l'action Apple en Bourse en 2024. Comment trader et investir en Bourse dans les actions Apple en 2024 ?

Qui est Apple ? Mission et ambition du leader technologique américain

Apple s'est toujours distingué par une mission claire : concevoir des produits et des services qui enrichissent la vie quotidienne de ses utilisateurs. Cette entreprise emblématique, reconnue pour sa capacité à innover constamment, place la qualité, l'innovation et la durabilité au cœur de sa stratégie d'entreprise. La vision d'Apple ne se limite pas à la commercialisation de produits de haute technologie ; elle s'étend à la création d'un écosystème intégré et convivial, offrant une expérience utilisateur inégalée à travers ses divers appareils et services.

En outre, Apple met un point d'honneur à respecter et à protéger la vie privée de ses clients, tout en s'engageant fermement en faveur de la durabilité environnementale. L'entreprise Apple vise à réduire son empreinte carbone à travers des initiatives telles que l'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication de ses produits et s'efforce de réaliser l'objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses opérations et produits d'ici 2030. Ce faisant, Apple espère non seulement innover dans le domaine de la technologie mais aussi contribuer positivement à la société et à l'environnement.

Quelle est la stratégie d'Apple pour dominer le marché en 2024 ?

Apple maintient sa domination sur le marché technologique grâce à une stratégie multifacettes axée sur l'innovation continue, le renforcement de son écosystème de produits et de services intégrés, et une amélioration constante de l'expérience utilisateur. La société introduit régulièrement sur le marché des produits innovants comme l'iPhone 15 et l'Apple Vision Pro, renforçant ainsi sa position de leader en matière d'innovation technologique.

Apple se distingue aussi par son engagement envers la durabilité, avec pour objectif de rendre tous ses produits neutres en carbone d'ici 2030, témoignant ainsi de son engagement à long terme envers l'environnement. En outre, l'entreprise s'efforce de créer un écosystème de produits et de services qui fonctionnent ensemble de manière fluide, augmentant la valeur pour les utilisateurs et renforçant leur fidélité à la marque. Cette stratégie globale, combinée à une attention méticuleuse portée à l'expérience utilisateur, permet à Apple de conserver une avance significative sur ses concurrents et de s'assurer une croissance continue sur le marché mondial. L'entreprise Apple s'adapte également aux défis macroéconomiques en étant stratégique dans ses investissements et ses dépenses, tout en continuant d'innover dans des domaines clés comme la santé, l'intelligence artificielle, et au-delà​​.

Quelles sont les forces et faiblesses d'Apple ?

Quelles sont les activités d'Apple en 2024 ?

Apple est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports musicaux. Les ventes se répartissent comme suit par famille de produits et de services Apple :

Téléphones Apple (52,1 %)

Les revenus de l'iPhone, le produit phare d'Apple, constituent la plus grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise Apple, représentant plus de la moitié de ses revenus totaux. L'iPhone est devenu bien plus qu'un simple téléphone ; c'est une plateforme de services intégrés qui inclut l'App Store, Apple Music, iCloud, et Apple Pay, contribuant ainsi de manière significative à la croissance continue d'Apple. Avec chaque nouvelle génération, l'iPhone intègre des innovations en matière de processeur, de caméra, et de technologie d'écran, renforçant sa position de leader sur le marché des smartphones haut de gamme.

Périphériques Apple (10,5 %)

La catégorie des périphériques d'Apple, comprenant les écrans, les systèmes de stockage, les imprimantes, les caméras vidéo, les cartes mémoire, les serveurs et les commutateurs, contribue à environ 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Bien que moins médiatisée que les iPhones ou les MacBooks, cette gamme de produits est essentielle pour compléter l'écosystème d'Apple, offrant aux utilisateurs des solutions complètes pour leurs besoins informatiques et de divertissement.

Ordinateurs Apple (10,2 %)

Le segment des ordinateurs d'Apple, qui comprend les ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et les ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro), constitue une part importante du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Les produits Apple sont réputés pour leur design élégant, leur performance et leur intégration sans faille avec le reste de l'écosystème d'Apple, attirant à la fois les professionnels créatifs et les consommateurs à la recherche d'une expérience utilisateur supérieure.

Support musical Apple (7,4 %)

La division musicale d'Apple, comprenant les iPods historiques, les iPads utilisés également pour la consommation de médias, et les accessoires comme les AirPods, continue de jouer un rôle crucial dans l'offre de produits d'Apple. Bien que la part de marché des iPods ait diminué avec l'avènement des smartphones, les iPads et les AirPods connaissent une popularité croissante.

Autres produits et services Apple (19,8 %)

Ce segment diversifié inclut la vente de logiciels, les services de maintenance, et d'autres services comme l'Apple TV, Apple Arcade, et Apple News+. Avec l'accent mis sur les services, Apple cherche à augmenter les revenus récurrents et à améliorer l'engagement des utilisateurs dans l'écosystème Apple. La croissance de ce segment est alimentée par une adoption accrue des services numériques par les consommateurs et représente une part croissante du chiffre d'affaires d'Apple, reflétant le succès de sa stratégie de diversification au-delà du matériel.

Répartition des ventes d'Apple à l'international

Les ventes nettes se répartissent géographiquement comme suit : Amériques (43 %), Chine/Hong Kong/Taïwan (18,8 %), Japon (6,6 %), Asie/Pacifique (7,5 %) et Europe/Inde/Moyen-Orient/Afrique (24,1 %).

Analyse fondamentale de l'action Apple en 2024

Derniers résultats financiers d'Apple

Apple a annoncé le premier février 2024 les résultats financiers de son premier trimestre fiscal 2024, clos le 30 décembre 2023. La société Apple a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 119,6 milliards de dollars, en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice trimestriel par action Apple diluée de 2,18 dollars, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente.

Commentaires de Tim Cook, le PDG d'Apple lors de la publication des résultats d'Apple

Tim Cook, PDG d'Apple a déclaré lors de la publication : “Aujourd'hui, Apple annonce une croissance de son chiffre d'affaires pour le trimestre de décembre, alimentée par les ventes d'iPhone, et un record historique de chiffre d'affaires dans les services ». « Nous sommes heureux d'annoncer que notre base installée d'appareils actifs a désormais dépassé les 2,2 milliards, atteignant un record historique pour tous les produits et segments géographiques. Alors que les clients commenceront à découvrir l'incroyable Apple Vision Pro demain, nous sommes plus que jamais engagés dans la poursuite de l'innovation disruptive – conformément à nos valeurs et au nom de nos clients. »

Chiffre d'Affaires Apple en hausse de 2 %

Au premier trimestre fiscal de 2024, Apple a réalisé un chiffre d'affaires impressionnant de 119,6 milliards de dollars, marquant une hausse de 2 % par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuée à la forte croissance des revenus issus de leurs services, avec des ventes d'iPhone robustes contribuant également à ce succès. La société Apple a réussi à atteindre ces chiffres malgré une semaine de vente en moins comparé à l'année précédente, démontrant la solidité et la résilience de son modèle d'affaires dans un environnement compétitif​​.

Marge Brute Apple supérieure aux attentes

La marge brute Apple a atteint 45,9 %, soit 54,9 milliards de dollars, en surpassant les attentes. Cette performance indique une expansion significative de la marge, reflétant l'efficacité opérationnelle d'Apple et sa capacité à maintenir des niveaux élevés de rentabilité même face à des défis macroéconomiques et des fluctuations de marché.

Résultat opérationnel d'Apple en hausse

L'entreprise Apple a vu son résultat opérationnel atteindre 40,4 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 11 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Cette augmentation est indicative de la forte gestion opérationnelle et de la capacité d'Apple à générer une croissance rentable malgré une concurrence accrue et des conditions de marché variables​​.

Résultat Net et Bénéfice par Action Apple en hausse

Le bénéfice net pour le trimestre s'est élevé à 33,9 milliards de dollars avec un bénéfice par action Apple (EPS) de 2,18 dollars, représentant une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente.

Flux de trésorerie opérationnel d'Apple

Le flux de trésorerie opérationnel d'Apple pour le trimestre a été de 39,9 milliards de dollars, marquant une augmentation de 17 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Cette forte génération de trésorerie permet à Apple de continuer à investir dans de nouvelles innovations tout en retournant de la valeur aux actionnaires sous forme de dividendes Apple et de rachats d'actions Apple​​.

Perspectives d'Apple pour le reste de l'année 2024

Apple n'a pas fourni de prévisions spécifiques pour le trimestre en cours se terminant en mars, ce qui est conforme à sa pratique récente de ne pas émettre de guidance en raison de l'incertitude persistante dans l'environnement macroéconomique. Cela reflète une approche prudente face aux variables inconnues qui pourraient affecter les opérations et les performances financières à court terme.

Analyse technique de l'action Apple en 2024

Analyse graphique du cours de l'action Apple en Bourse

Analyse technique de l'action Apple

Sur les 12 derniers mois, l'action Apple est en hausse de 24 %, une performance encourageante mais en dessous du Nasdaq 100 – son indice de référence – qui progresse de 41 % sur la même période.

Le titre Apple évolue lors du second trimestre calendaire de l'année 2023 dans un couloir haussier (en gris sur le graphique) dans lequel il progresse de 34 % en un trimestre. Le cours de l'action Apple vient ensuite se heurter au niveau de résistance des 196 dollars (en vert sur le graphique), qu'il ne parviendra pas à dépasser sur le reste de la période. Le titre Apple est tenu par un support dans la zone des 169 dollars (en rouge sur le graphique) atteint pour la dernière fois à la fin octobre 2024.

La tendance de l'action Apple à moyen terme est positive avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance de l'action Apple à court terme est en revanche plutôt négative avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est négative et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action Apple en 2024

L'action Apple représente un pilier de stabilité et de croissance potentielle pour les investisseurs à long terme. Les solides performances financières d'Apple, sa capacité à innover constamment dans un large éventail de catégories de produits, et son écosystème intégré qui encourage une fidélisation élevée des clients, sont des atouts qui positionnent favorablement l'entreprise Apple pour le futur.

Un point à surveiller en 2024 cependant : Apple a enregistré une croissance de ses ventes dans toutes les régions, à l'exception de la Chine, dont les ventes ont chuté de près de 13 % par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui pourrait alimenter les craintes d'un recul de la demande d'Apple sur son troisième marché le plus important. La société a dû faire face à une concurrence accrue de la part d'entreprises locales telles que Huawei ou Xiaomi qui pourraient continuer de poser des problèmes à l'entreprise de Tim Cook sur le marché chinois.

