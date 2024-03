Faut-il investir dans le luxe en 2024 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - LUMINA IMAGES )

Alors que les tensions géopolitiques et les perspectives macroéconomiques incertaines en 2023 auraient pu exercer une forte pression baissière sur le secteur du luxe, ce dernier a fait preuve d'une résilience étonnante. Selon les données de Bain & Company et Altagamma, le secteur du luxe aurait atteint 1,5 milliard d'euros l'année dernière, marquant une hausse de 8 à 10 % par rapport à 2022. Cette performance marque un nouveau record pour le secteur et témoigne d'une demande plus soutenue que jamais. Mais cette tendance perdurera-t-elle en 2024 ? Est-il judicieux d'investir dans le secteur du luxe en 2024 ? À quoi faut-il faire attention ?

Une normalisation du secteur du luxe qui pourrait être contrebalancée par une amélioration des perspectives économiques

Après deux années de performance impressionnante avec une croissance à deux chiffres, le secteur du luxe devrait progressivement se normaliser. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les chiffres vont dramatiquement baisser pour tous les acteurs.

Il est aussi intéressant de considérer que si les perspectives économiques mondiales s'améliorent, la consommation de produits de luxe de certaines classes sociales pourrait augmenter et soutenir davantage le secteur du luxe, surtout que les fondamentaux à long terme de cette industrie semblent solides.

Par ailleurs, le focus géographique des marques de luxe pourrait évoluer cette année en fonction des opportunités de croissance qui s'avèrent plus intéressantes dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Inde ou encore l'Asie-Pacifique - loin des deux des principaux moteurs de la croissance du secteur du luxe ces dernières années que sont les États-Unis et la Chine.

Plusieurs leviers de croissance pourraient soutenir la croissance du secteur du luxe dans le temps

Dans son rapport sur L'état de la mode en 2024, McKinsey & Company explique que les entreprises du secteur seront confrontées à plusieurs vents contraires cette année, notamment des changements technologiques, un paysage concurrentiel en constante évolution ou encore des priorités concernant le climat.

Toutefois, l'évolution des priorités des consommateurs permettra aussi d'offrir des opportunités de croissance pour les marques agiles et flexibles qui savent rapidement s'adapter rapidement aux nouvelles tendances, mais aussi aux nouveaux moyens de consommer.

Les nouvelles générations, les influenceurs et la popularité des réseaux sociaux soutiennent l'importance de l'image de nos jours, ce qui touche différentes couches sociales, mais aussi démographiques, permettant une augmentation potentielle de la clientèle.

La recherche d'expériences clients plus personnalisées et exclusives peut aussi fournir de nouvelles opportunités pour les marques, particulièrement pour renforcer la fidélité des clients les plus aisés qui seront les plus à même de continuer à dépenser pendant les temps difficiles.

L'intégration de la durabilité et des problèmes de climat dans les processus, les produits et les communications des marques de luxe pourraient également influencer la prise de décision de certains consommateurs qui cherchent à faire des achats plus responsables.

Il est aussi important de prendre en compte l'intégration croissante des nouvelles technologies, susceptibles d'améliorer les expériences client et plus. Les progrès réalisés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, par exemple, offrent aux marques de luxe des opportunités pour accroître leur productivité et leur efficacité. Ces technologies permettent notamment d'automatiser des processus chronophages et de soutenir la créativité et la communication.

Les investisseurs doivent porter une attention particulière aux disparités au sein du secteur du luxe

Bien que le secteur du luxe puisse bénéficier de divers relais de croissance dans les années à venir, les facteurs économiques contraires pourraient tempérer la demande cette année. Toutefois, cette influence ne touchera pas toutes les entreprises du secteur de la même manière, ce qui constitue un défi pour les investisseurs désireux de s'impliquer sur ce marché : identifier les actions offrant le plus grand potentiel de croissance.

On observe en effet des disparités de performance parmi les marques de luxe. Tandis que certaines entreprises maintiennent des performances impressionnantes telles que Hermès, Richemont, LVMH et Ferrari, d'autres rencontrent des difficultés ces dernières années comme Burberry ou Kering.

Parmi les marques enregistrant des performances robustes malgré un marché qui commence à ralentir, on retrouve celles qui se concentrent sur des produits hauts de gamme destinés à une clientèle aisée. Cette catégorie de consommateurs est souvent moins impactée par les fluctuations économiques, car elle dispose d'un pouvoir d'achat élevé et est moins sensible aux contraintes financières.

Pour ces clients, l'achat de produits de luxe est souvent un choix de style de vie ou un investissement dans la qualité et l'exclusivité. Ainsi, même lorsque l'économie générale montre des signes de ralentissement, ces marques peuvent maintenir une demande stable, voire croissante, offrant ainsi une certaine résilience à leur entreprise.

C'est pourquoi les investisseurs privilégient souvent ces marques pour bénéficier d'une certaine protection contre les fluctuations économiques et d'une stabilité relative de leurs performances financières.