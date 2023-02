Faut-il investir dans l’action Europlasma en Bourse ?

(Crédits photo : www.europlasma.com - )

Avec ses 3 filiales (Chopex, Europlasma Industries et Inertam), le groupe Europlasma a pour but de réduire l'impact négatif des déchets sur la planète en les transformant pour produire de l'énergie ou des produits à valeur ajoutée ou valorisables. Faut-il acheter l'action Europlasma en Bourse en 2023 ? Quelles sont ses opportunités de croissance et les limites de son modèle économique ? Découvrez notre présentation et notre avis sur l'action Europlasma en Bourse.

Qui est Europlasma ?

Europlasma est une entreprise française spécialisée dans la production d'énergies renouvelables, notamment à partir de la technologie de la torche à plasma. Elle est aussi impliquée dans plusieurs projets visant à développer des technologies propres pour la production d'électricité. De plus, l'entreprise est également active dans le traitement des déchets, la production de gaz industriels et la production de systèmes de stockage d'énergie.

Pourquoi investir dans une entreprise de gestion des déchets ?

D'abord, la quantité de déchets produits ne cesse de croître, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises de gestion des déchets et soutient leur croissance dans le temps.

Ensuite, les profits et les rendements sont potentiellement importants et devraient augmenter au fil des années, notamment par rapport aux produits valorisables obtenus à partir des déchets comme le Combustible Solide de Récupération (CSR) de Chopex utilisé en tant que substitut d'énergies fossiles. Ainsi, de telles entreprises soutiennent la décarbonisation, pour laquelle les investissements des politiques gouvernementales grandissent au fil des années.

Enfin, investir dans une entreprise de gestion des déchets permet de faire un investissement utile pour la société et contribue à la durabilité et à la lutte contre les changements climatiques.

Globalement, l'investissement dans des entreprises de gestion des déchets peut donc être considéré comme une stratégie pertinente et durable pour les investisseurs. Cependant, vous devez toujours prendre en compte les risques associés à tout type d'investissement.

N'oubliez pas non plus que vous devez faire une analyse approfondie du marché et de la société que vous considérez au moment où vous envisagez de l'ajouter à votre portefeuille boursier pour prendre une décision d'investissement éclairée en fonction de votre stratégie, de votre horizon de placement et de vos objectifs financiers.

Analyse fondamentale de l'action Europlasma

Les derniers chiffres disponibles d'Europlasma (ceux du premier semestre 2022) tiennent compte des acquisitions stratégiques du groupe et montrent 3 branches d'activité bien séparées (Solutions Plasma, la Décarbonation et Traitement de déchets dangereux) qui permettent d'entrevoir les possibles solides synergies pour offrir des solutions durables dans le but de mieux protéger l'environnement.

Voici quelques informations clés du rapport financier du premier semestre 2022 d'Europlasma :

Le chiffre d'affaires semestriel consolidé de l'entreprise a fortement augmenté à 7 241 K€ contre 3 015 K€ pour la même période en 2021 (soit une augmentation de 140 %).

Le résultat opérationnel devient positif au premier semestre 2022 à +36 K€ contre – 6 804 K€ pour la même période en 2021.

La capacité d'autofinancement semestrielle s'est améliorée à -4 563 K€ contre -5 814 K€ pour la même période en 2021.

Le 6 février 2023, Europlasma a annoncé qu'elle rembourserait 1,5 million d'euros d'emprunt en émettant des actions en compensation. Basé sur les termes de l'accord de financement avec l'entreprise Environmental Performance Financing (EPF), le prix initialement convenu pour les nouvelles actions était de 0,65 €. Après des négociations, le prix final pour souscrire à ces actions a été fixé à la valeur nominale de 1 € par action.

Ainsi, le capital social d'Europlasma a été augmenté de 1,5 million d'euros (émission de 1,5 million d'actions ordinaires à 1 €) que le groupe entend utiliser pour se désendetter et profiter de nouvelles opportunités d'investissement et de croissance.

Analyse de l'évolution du cours de l'action Europlasma en 2023

Avec les opérations financières entamées l'année dernière, l'action du groupe Europlasma attire de plus en plus d'investisseurs en Bourse qui veulent investir sur de plus petites entreprises cotées en Bourse comme des penny stocks.

Cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN FR001400CF13) sur l'indice EnterNext PEA-PME 150, Europlasma a gagné plus de 97 % depuis le début de l'année 2023. Il est cependant important de noter que les actions valant si peu peuvent parfois faire face à un problème de liquidité, ce qui peut les rendre très volatiles. L'action Europlasma a perdu par exemple plus de 35 % le 7 février 2023 après avoir gagné 110 % le 3 février 2023 et 33 % le 6 février 2023.

Graphique cours action Europlasma en Bourse en 2023

Action Europlasma : faut-il investir en Bourse ?

L'action Europlasma semble prometteuse. Bénéficiant de plus de 30 ans d'expertise, l'entreprise a pour mission principale de dépolluer et de décarboner l'environnement en devenant un acteur clé de l'économie circulaire.

L'entreprise Europlasma est donc une société au cœur de l'une des thématiques les plus importantes de notre siècle et devrait profiter d'opportunités de croissance importantes du secteur de la gestion et de la transformation des déchets en énergies plus durables.

Il est cependant important de prendre en compte des risques comme la concurrence d'entreprises plus établies dans le traitement et la valorisation de déchets dangereux comme SARPI Veolia, l'augmentation potentielle des coûts de l'entreprise avec la récente hausse des prix énergétiques ou encore la forte volatilité du cours de l'action Europlasma en Bourse qui ne convient pas à tous les profils d'investisseurs.

