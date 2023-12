Faut-il acheter l’action Novo Nordisk en Bourse ?

Café de la Bourse

Novo Nordisk , société multinationale d'origine danoise, se classe à ce jour à la 4ème position des leaders mondiaux de l'industrie biopharmaceutique avec une capitalisation boursière de 331 milliards de $ (2 288 milliards de DKK, Couronnes Danoises) au 7 décembre 2023. En Europe, l'action Novo Nordisk est actuellement N° 2 derrière LVMH en termes de capitalisation boursière, mais l'action Novo Nordisk était passé temporairement N° 1 il y a quelques mois.

Dans cette analyse de l'action Novo Nordisk, vous découvrirez les activités du groupe, sa présence internationale, ainsi que ses innovations actuelles. Nous vous présenterons ensuite ses données financières annuelles sur 10 ans ainsi que ses derniers résultats de 2023.

Vous en apprendrez également davantage sur le parcours de l'action Novo Nordisk en Bourse. Enfin, nous vous donnerons notre avis à la question que de nombreux investisseurs se pose : faut-il investir dans l'action Novo Nordisk en Bourse ?

: les données de cet article sont basées sur la cotation ADR de Novo Nordisk (Cotation américaine, ticker NVO) soit 96,81 $ par action en date du 7 décembre 2023. Tandis que les éléments liés aux rapports financiers de Novo Nordisk sont exprimés en DKK (Couronnes Danoises). Le taux de conversion retenu est celui du 7 décembre 2023 : 1 USD = 6,91 DKK.

Infographie : chiffres-clé Novo Nordisk

Qui est Novo Nordisk ? Le géant mondial du secteur biopharmaceutique

Novo Nordisk est un groupe centenaire cette année (fondé en 1923), notamment spécialisé dans les traitements des maladies chroniques.

En effet, plus de 36 millions de personnes diabétiques dans le monde utilisent régulièrement les produits pharmaceutiques commercialisés par Novo Nordisk.

Les principales catégories thérapeutiques de Novo Nordisk sont les diabètes de type 1 et 2, l'obésité, l'hémophilie, les désordres de croissance, et les traitements hormonaux. Novo Nordisk est également réputé pour ses stylos à insuline.

Le groupe Novo Nordisk compte 16 sites de production dans 9 pays (Danemark, France, Japon, Algérie, Brésil, Chine, Russie et USA). Ses thérapies sont quant à elles distribuées dans 170 pays.

Avec une capitalisation boursière actuelle de 331 milliards de $ (2 288 milliards de DKK) en ce début décembre 2023, Novo Nordisk est le leader européen de l'industrie biopharmaceutique et également N° 2 européen en termes de capitalisation boursière derrière LVMH (368 milliards d'€). Et à l'échelle mondiale, seules les sociétés Eli Lilly (558 milliards de $) et UnitedHealth (507 milliards de $) et Johnson & Johnson (374 milliards de $) devancent Novo Nordisk en termes de capitalisation boursière.

En termes de ressources humaines, Novo Nordisk compte plus de 61 000 salariés à travers le monde.

Que fait Novo Nordisk ? Ce catalyseur d'innovation

Concernant l'innovation, il est possible de citer en premier lieu la recherche de Novo Nordisk sur les thérapies cellulaires transformatrices. Selon une approche collaborative avec ses partenaires du monde des biotechnologies, les thérapies cellulaires seraient potentiellement capables de stopper les maladies chroniques, voir même de les faire régresser.

Concernant les thérapies innovantes, Novo Nordisk dispose également de pôles de recherches spécialisés dans les protéines et peptides, l'ARN messager, la modification des gènes, ainsi que les cellules souches.

Le pipeline actuel du groupe Novo Nordisk comprend 12 thérapies en Phase I ; 4 thérapies en phase II ; 11 thérapies en phase III et 2 thérapies déposées.

Les 12 centre R&D de Novo Nordisk sont internationaux. Il y en a 2 en Asie (Chine et Inde) ; 5 en Europe (4 au Danemark et 1 au Royaume-Uni) ; et 6 en Amérique du Nord (1 en Californie, 1 au Colorado, 3 au Massachusetts, et 1 à Washington).

Analyse des résultats financiers de Novo Nordisk

Chiffre d'affaires Novo Nordisk

Pour commencer, soulignons la croissance soutenue du chiffre d'affaires de Novo Nordisk depuis 10 ans.

Chiffre d'affaires Novo Nordisk entre 2013 et 2022 (En milliards de DKK)

Le chiffre d'affaires de Novo Nordisk est en croissance de + 112 % sur 10 ans (entre 2013 et 2022) pour atteindre 176,9 milliards de DKK en 2022 (25,6 milliards de $).

Le chiffre d'affaires de Novo Nordisk a connu une stagnation entre 2016 et 2018, ainsi qu'une belle progression en 2022 (+ 25,6 %).

Bénéfices de Novo Nordisk

Bénéfices de Novo Nordisk entre 2013 et 2022 (En milliards de DKK)

Les bénéfices de Novo Nordisk sont en croissance de + 120 % sur 10 ans (entre 2013 et 2022) pour franchir le seuil des 55,5 milliards de DKK en 2022 (8,03 milliards de $).

Bilan de Novo Nordisk

Dans son dernier bilan annuel clos le 31 décembre 2022, Novo Nordisk dispose d'actifs totaux à hauteur de 241,3 milliards de DKK (34,92 milliards de $) et de capitaux propres à hauteur de 83,5 milliards de DKK (12,08 milliards de $), soit 106,52 DKK (15,41 $) par action (2 265,3 millions d'actions en circulation retenues pour le calcul).

Les immobilisations corporelles (biens physiques destinés à être conservés sur le long terme, usines et sites de production et de recherche, matériel industriel) s'élèvent à 66,7 milliards de DKK (9,65 milliards de $), tandis que les actifs intangibles (brevets, marques, goodwill), représentent 43,2 milliards de DKK (6,25 milliards de $).

Novo Nordisk dispose également de 50,6 milliards de DKK (7,32 milliards de $) de créances clients, de 24,4 milliards de DKK (3,53 milliards de $) de stocks ainsi que 12,7 milliards de DKK (1,84 milliards de $) de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les passifs de Novo Nordisk sont de 157,8 milliards de DKK (22,84 milliards de $), constitués principalement de provisions pour 70,3 milliards de DKK (10,17 milliards de $). La dette financière court et long terme à hauteur de 25,8 milliards d'€ de DKK (3,73 milliards de $), ainsi que des autres passifs pour 23,6 milliards de DKK (3,42 milliards de $).

Derniers résultats des 3 premiers trimestres 2023 de Novo Nordisk

Novo Nordisk poursuit son excellente croissance, comme en témoignent les résultats des 9 premiers mois de 2023 :

un chiffre d'affaires établi à 166,4 milliards de DKK (24,08 milliards de $) contre 128,9 milliards de DKK (18,65 milliards de $) à période constante de 2022, soit une augmentation de + 29 % ;

un bénéfice net de 61,7 milliards de DKK (8,93 milliards de $), contre 41,9 milliards de DKK (6,06 milliards de $) à période constante de 2022, soit une augmentation de + 47,2 % ;

des actifs totaux au bilan consolidé en augmentation venant de franchir les 300 milliards de DKK (43,42 milliards de $) au 3e trimestre 2023 (242,8 milliards de DKK (35,14 milliards de $) au 3e trimestre 2022), soit une augmentation de + 23,6 % ;

des capitaux propres également en hausse (92,99 milliards de DKK (13,46 milliards de $) au 3e trimestre 2023 contre 76,7 milliards de DKK (11,10 milliards de $) au 3e trimestre 2022), soit une augmentation de + 21,2 %.

Ces résultats au titre des 3 premiers trimestre 2023 témoignent d'un excellent niveau de croissance de la société Novo Nordisk.

6 indicateurs clés de Novo Nordisk à suivre

1. Novo Nordisk : une solide profitabilité

Le groupe Novo Nordisk est systématiquement bénéficiaire sur le long terme, même en 2020, année particulièrement complexe du fait de la crise du Covid 19 : le groupe parvient tout de même à réaliser 42,1 milliards de DKK (6,09 milliards de $) de bénéfice.

En 2022, le groupe Novo Nordisk a réalisé une année record depuis son existence grâce à un bénéfice net de 55,5 milliards de DKK (8,03 milliards de $). Et d'après les chiffres déjà connus de 2023, il y aura sans doute un nouveau record en 2023.

De plus, la marge bénéficiaire de Novo Nordisk est excellente (31,3 % en 2022). Il s'agit du rapport entre le bénéfice et le chiffre d'affaires.

2. Une valorisation boursière de 2 288 milliards de DKK pour Novo Nordisk

La valeur des capitaux propres de Novo Nordisk ressort à 92,99 milliards de DKK (13,46 milliards de $) au dernier bilan trimestriel (30/09/23), contre 2 288 milliards de DKK (331 milliards de $) de capitalisation boursière au 7 décembre 2023. Novo Nordisk est donc valorisé 24,6 fois ses capitaux propres en Bourse.

3. Novo Nordisk : un ratio de solvabilité maîtrisé

Le ratio de solvabilité du groupe Novo Nordisk, déterminé par la formule (dettes financières / capitaux propres), ressort à 0,31. Il reste donc raisonnable.

Lire aussi notre article 8 ratios financiers à connaître pour investir en Bourse

4. Dividende Novo Nordisk de 11,15 DKK

Novo Nordisk a versé 11,15 DKK de dividendes au titre de l'année fiscale 2022 (8,15 DKK (1,18 $) d'acompte le 24 mars 2023 et 3,00 DKK (0,43 $) de solde le 18 août 2023, soit 1,64 % de rendement du dividende au cours de Bourse de l'action Novo Nordisk actuel de 666,80 DKK (soit 96,81 $ au 07/12/23).

5. Une croissance notable pour Novo Nordisk

Novo Nordisk est un groupe biopharmaceutique dont la croissance est positive d'année en année, hormis une période durant laquelle le titre a stagné entre 2016 et 2018. Cette croissance peut même être qualifiée de notable en 2022 (+ 25,6 % pour le chiffre d'affaires et + 16,1 % pour le bénéfice), et intense au titre des 3 premiers trimestre 2023 (+ 29 % pour le CA et + 47 % pour le bénéfice)

6. Novo Nordisk : une position de leader

En termes de capitalisation boursière, Novo Nordisk est N° 2 européen (tous secteurs confondus) et N° 4 à l'échelle mondiale au niveau du secteur biopharmaceutique.

Bourse : analyse du cours de l'action Novo Nordisk

Graphique du cours de l'action Novo Nordisk sur 10 ans

Le cours de l'action Novo nordisk cotée en $ (NVO) a été multiplié par 6 (x 5,82) depuis début 2013, passant de 16,64 $ à 96,81 $ à ce jour.

On constate une accélération de la mégatendance haussière de l'action Novo Nordisk à partir d'avril 2021.

L'évolution du cours de l'action peut être scindée en 4 grandes périodes :

+ 73 % entre début 2013 et juillet 2015 ;

– 44 % entre début août 2015 et mi-novembre 2016 ;

+111 % entre mi-novembre 2016 et fin mars 2021 ;

+ 186 % depuis fin mars.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Novo Nordisk ? Notre avis sur Novo Nordisk

Nous pensons que sur des niveaux actuels de 2 288 milliards de DKK (331 milliards de $), la valorisation actuelle du groupe Novo Nordisk semble élevée.

D'une part, au regard des derniers chiffres de 2023, Novo Nordisk a généré 61,72 milliards de DKK (8,93 milliards de $) au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2023 et si l'on se base sur la moyenne des profits de ces 3 premiers trimestres (20,57 milliards de DKK, soit 2,98 milliards de $), il est possible de faire une projection sur un niveau de bénéfice de 82,29 milliards de DKK (11,91 milliards de $). Cela indique un P/E ratio (Prix / Bénéfice) 2023 de 27,79. En d'autres termes, l'action Novo Nordisk se paye presque 28 fois ses bénéfices. Cela nous semble donc relativement élevé.

Nous ne pouvons pas, bien sûr, occulter le facteur croissance, mais il s'agit ici d'un paramètre futur. Avec ses probabilités de poursuite, de stagnation, ou d'échec.

Un investisseur value restera sans doute à l'écart de ce dossier car il ne sera pas prêt à payer 24,6 fois la valeur de l'actif net au bilan et 28 fois le profit anticipé 2023.

Un investisseur dividendes ne devrait pas non plus être intéréssé par ce dossier a priori, du fait du rendement actuel inférieur à 2 %.

En revanche, pour un investisseur growth, la valorisation actuelle peut être intéressante au regard des derniers chiffres qui témoignent d'une croissance forte pour le groupe Novo Nordisk, notamment en 2022 et 2023. De plus, Novo Nordisk est une société saine et solide, avec d'excellentes marges bénéficiaires.

