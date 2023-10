Faut-il acheter l’action LVMH en Bourse fin 2023 ?

(Crédits photo : Unsplash - Mal Querrer )

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) possède une capitalisation boursière de 359 milliards d'€ au 26 septembre 2023, ce qui positionne le groupe français comme la première capitalisation du CAC 40 (avec une pondération de 15,68 % au sein de l'indice). LVMH est aussi le leader mondial du secteur des produits de luxe et se place parmi les 20 plus grandes sociétés mondiales.

Dans cette analyse de l'action LVMH, vous découvrirez les activités du groupe LVMH, ses produits de luxe, son réseau de distribution, ainsi que son modèle économique. Nous vous présenterons ensuite ses données financières annuelles 2022 ainsi que ces derniers résultats semestriels 2023.

Vous en apprendrez davantage sur le parcours de l'action LVMH en Bourse ainsi que sur son fondateur, Bernard Arnault. Enfin, nous vous donnerons notre avis à la question que tout investisseur se pose : faut-il investir dans l'action LVMH en Bourse fin 2023 ?

Infographie : chiffres-clé LVMH

359 milliards d'€ : capitalisation boursière au 26 septembre 2023

5 600 : nombre de boutiques dans le monde

79,2 milliards d'€ : chiffre d'affaires 2022

14 milliards d'€ : bénéfice 2022

75 : nombre de marques

Présentation LVMH : produits de luxe, marques et points de vente du mastodonte de la mode

LVMH possède la triple “casquette” de concepteur, fabricant et distributeur de produits de luxe. Le groupe est propriétaire de ses sites de production et, parallèlement, propriétaire de ses réseaux de distribution via ses magasins et sites internet de vente en ligne.

Le groupe propose des produits luxe, haut de gamme et prestigieux à des prix élevés tels que des vins et spiritueux (Moët, Belvédère, Veuve Cliquot-Ponsardin), des articles de mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Kenzo, Christian Dior), de la joaillerie et horlogerie (Tag Heuer, Hublot, Chaumet). LVMH distribue ses produits maquillage, cosmétiques et parfums dans des magasins tels que Sephora, la Samaritaine, etc.

Au total, LVMH possède 75 marques dans 6 secteurs : la mode & la maroquinerie, les vins & spiritueux, les parfums & cosmétiques, les montres & la joaillerie, la distribution sélective ainsi que d'autres activités.

Son réseau est international, principalement composé de magasins détenus en nom propre : 5 600 répartis sur tout le globe à fin 2022. À la même période, LVMH comptait 158 000 collaborateurs.

Début 2021, LVMH a finalisé l'acquisition du groupe américain Tiffany & Co spécialisé dans la joaillerie de luxe, pour une valeur de 16,1 milliards de $.

Modèle économique du groupe LVMH

Le business model de LVMH est principalement axé sur le marketing produit. Ses créations de produits de luxe s'adressent à une clientèle aisée et ciblée. Quant à sa stratégie commerciale, LVMH est en constante adaptation en réponse aux besoins de sa clientèle. Le Design est l'une des clés de son succès et cela est valable pour toutes les gammes de produits LVMH, du prêt-à-porter aux parfums, en passant par les montres et la maroquinerie.

L'avantage concurrentiel est également l'un des axes de la réussite de LVMH. Le fait de disposer de ses propres magasins pour la distribution offre aussi la possibilité au groupe de gérer ses implantations et surtout la maîtrise de ses tarifs.

Les périodes de crises financières et boursières ne semblent pas avoir d'impact sur les résultats de LVMH, à l'instar de 2008 où, malgré une période de crise financière particulièrement marquée, les résultats de LVMH ont bien tenu. Il en a été de même lors de la crise du Covid-19 durant laquelle même si les résultats ont été moindres, ils sont restés largement positifs (profit de 4,7 milliards d'€ en 2020).

LVMH a enregistré un chiffre d'affaires de 79,2 milliards d'€ en 2022. À travers le monde, le pourcentage des ventes du groupe est réparti pour :

30 % en Asie (hors Japon),

27 % aux États-Unis,

16 % en Europe (hors France),

12 % sur les autres marchés,

8 % en France,

7 % au Japon.

Côté vente de produits, la mode et la maroquinerie représente 49 % des ventes globales, la distribution sélective 19 %, le segment montres et joaillerie 13 %, les parfums et cosmétiques 10 %, les vins et spiritueux 9 %.

Bernard Arnault : PDG de LVMH et 2ème homme le plus riche du monde

Le fondateur de LVMH n'est pas Bernard Arnault. Il a acheté le groupe en 1989, deux ans après la fusion de Louis Vuitton avec la société de champagnes Moët Hennessy. Bernard Arnault est le PDG du groupe depuis 1989.

Avec 174,3 milliards d'€ (8 184,3 milliards de $) de fortune au 27 septembre 2023 (source : Forbes), il est le 2ème homme le plus riche du monde derrière l'américain Elon Musk (Tesla, 248 milliards de $) et se classe devant Jeff Bezos (Amazon, 149 milliards de $).

Bernard Arnault est donc le Français et, plus largement, l'Européen le plus riche du monde. Issu d'un milieu familial d'entrepreneurs (son père possédait une société de travaux publics), Bernard Arnault a le mérite d'être un « self-made man », c'est-à-dire qu'il s'est créé sa situation de milliardaire grâce à son propre parcours.

LVMH : résultats record en 2022

Les résultats 2022 de LVMH sont excellents :

Le groupe LVMH a réalisé un chiffre d'affaires annuel 2022 de 79,18 milliards d'€ soit + 23 % par rapport à 2021 (64,22 milliards d'€), avec :

+ 26 % pour le segment Distribution sélective,

+ 25 % pour le segment Mode & Maroquinerie,

+ 19 % pour le segment Vins & Spiritueux,

+ 18 % pour le segment Montres & Joaillerie,

+ 17 % pour le segment Parfums & Cosmétiques.

Analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse de LVMH

Chiffre d'affaires LVMH

Pour commencer, soulignons la croissance soutenue du chiffre d'affaires de LVMH. Voici son évolution depuis 2013.

Chiffre d'affaires LVMH entre 2013 et 2022 (en milliards d'€)

Le chiffre d'affaires de LVMH est en croissance de + 172 % sur 10 ans (entre 2013 et 2022) pour atteindre 79,18 milliards d'€ en 2022.

Il connaît cependant un repli de 17 % entre 2019 et 2020 du fait du contexte économique très particulier lié à la crise sanitaire du Covid 19.

Son taux d'évolution moyen annuel est conséquent : + 12,8 %.

Bénéfices LVMH

Bénéfices LVMH entre 2013 et 2022 (en milliards d'€)

Les bénéfices de LVMH sont en croissance de + 309 % sur 10 ans (entre 2013 et 2022) pour franchir le seuil des 14 milliards d'€ en 2022.

Son taux d'évolution moyen annuel est conséquent : + 27 %.

L'année 2020 reste bénéficiaire à hauteur de 4,7 milliards de € pour LVMH malgré un contexte économique complexe et en ralentissement marqué, ce qui témoigne d'une excellente solidité des profits de ce géant du luxe.

Bilan LVMH

Au sein de son dernier bilan annuel clos le 31 décembre 2022, LVMH dispose d'actifs totaux à hauteur de 134,65 milliards d'€ et de capitaux propres à hauteur de 56,60 milliards d'€, soit 112,72 € par action (502,12 millions d'actions retenues pour le calcul).

Les immobilisations corporelles (biens physiques destinés à être conservés sur le long terme, usines et sites de production, magasins de vente) s'élèvent à 23,06 milliards d'€.

LVMH dispose également de 20,32 milliards d'€ de stocks ainsi que 7,30 milliards d'€ de trésorerie et équivalents de trésorerie, et 4,26 milliards d'€ de créances clients. Nous notons une part conséquente d'actifs intangibles à hauteur de 50,21 milliards d'€, dont 25,43 milliards d'€ au titre des marques et autres actifs intangibles ainsi que 24,78 milliards d'€ d'écarts d'acquisitions.

Les passifs de LVMH sont de 79,53 milliards d'€, constitués principalement de la dette financière court et long terme à hauteur de 19,74 milliards d'€, ainsi que des dettes locatives court et long terme pour un total de 15,41 milliards d'€. Les comptes fournisseurs totalisent 8,79 milliards d'€. On y retrouve également 2,49 milliards d'€ au titre des engagements d'achats de titres de minoritaires.

LVMH : derniers résultats du premier semestre 2023

LVMH affiche une bonne croissance au cours du 1er semestre 2023 grâce à un chiffre d'affaires semestriel de 42,24 milliards d'€, contre 36,73 milliards d'€ au 1er semestre 2022 (soit + 15 % d'augmentation). Cette hausse est notamment due à la croissance de + 26 % du segment « Distribution sélective ».

À noter : le bénéfice net est en hausse de + 30 %, passant de 6,53 milliards d'€ au premier semestre 2022 à 8,48 milliards d'€ au 1er semestre 2023.

Concernant le contexte économique actuel, LVMH indique dans son rapport semestriel aborder le 2nd semestre 2023 avec confiance et optimisme. En effet, le groupe LVMH apparaît comme serein du fait de son avance sur le marché mondial du luxe.

Mais une certaine vigilance est tout de même à conserver dans le contexte actuel, en raison notamment du ralentissement économique chinois, la Chine étant le principal marché de croissance de LVMH.

6 indicateurs clés de LVMH à suivre

1. LVMH : une profitabilité à toute épreuve

Le groupe LVMH est systématiquement bénéficiaire sur le long terme, même en 2020, année particulièrement complexe du fait de la crise du Covid 19 : le groupe parvient tout de même à réaliser 4,7 milliards d'€ de bénéfice.

En 2022, le groupe LVMH réalise une année record depuis son existence grâce à un bénéfice net de 14,08 milliards d'€.

2. Une valorisation boursière de 359 milliards d'€ pour LVMH

La valeur des capitaux propres de LVMH ressort à 56,60 milliards d'€ au dernier bilan annuel du 31 décembre 2022, contre 359 milliards d'€ de capitalisation boursière au 26 septembre 2023. LVMH est donc valorisé 6,34 fois ses capitaux propres en Bourse.

3. LVMH : un ratio de solvabilité maîtrisé

Le ratio de solvabilité du groupe LVMH, déterminé par la formule (dettes financières / capitaux propres), ressort à 0,35. Il reste raisonnable.

4. Le dividende LVMH maintenu

LVMH a versé 12,00 € de dividendes au titre de l'année fiscale 2022 (5,00 € d'acompte le 5 décembre 2022 et 7,00 € de solde le 27 avril 2023, soit 1,71 % de rendement du dividende au cours de Bourse de l'action LVMH actuel de 703,00 €.

5. Une croissance notable pour LVMH

LVMH est un groupe dont la croissance est notable. Hormis l'année 2020 très particulière, son chiffre d'affaires est en croissance de + 172 % (x 2,72) au cours des 10 dernières années, et son bénéfice est en croissance de + 309 % (x 4,09) sur cette période.

6. LVMH : une position de leader mondial du luxe

LVMH est le leader mondial du secteur du luxe et se classe parmi les 20 plus grandes sociétés au monde.

Bourse : analyse du cours de l'action LVMH

Graphique du cours de l'action LVMH depuis 2013

Source : Tradingview (hors tracés)

Le cours de l'action LVMH a été multiplié par 8,7 depuis début 2010, passant de 81 € début 2010 à 703 € actuellement.

On constate une accélération de la mégatendance haussière de l'action LVMH entre 2016 et 2022. À noter que l'action LVMH enregistre actuellement une correction de – 22 % depuis son pic historique d'avril 2023, légèrement supérieur à 900 € par action.

Notre avis sur LVMH : faut-il investir en Bourse dans l'action LVMH ?

En premier lieu, rappelons que le groupe LVMH est la première capitalisation boursière du CAC 40 avec 359 milliards d'€ et se positionne parmi les 20 plus grandes sociétés mondiales. L'entreprise possède d'excellentes marges bénéficiaires et sa croissance est excellente.

La réponse à la question faut-il investir dans l'action LVMH dépend de la vision de l'investisseur face à la croissance future du groupe LVMH.

Si l'on se place du côté de l'investisseur value, il refusera sans doute de payer une action LVMH au cours de 703 € tandis que la valeur par action de l'actif net au bilan ressort à seulement 113 € par action LVMH. Le PER ne lui conviendra pas non plus car il ressort à 25,06 (Cours actuel de l'action / par le bénéfice par action). En d'autres termes, LVMH se paye actuellement 25,06 fois son profit 2022 et 6,3 fois son bilan net de passifs.

Du point de vue de l'investisseur growth (de croissance), l'approche est différente, à condition que la croissance du groupe puisse rester pérenne sur le long terme. Dans ce cas, il peut s'intéresser à l'action LVMH au regard de son rythme élevé de croissance. Rappelons que le taux de croissance moyen à long terme des profits du groupe LVMH ressort à + 27 % au cours des 10 dernières années. Rappelons que le BPA (Bénéfice Par Action) de l'action LVMH passe de 6,83 € à 28,05 € entre 2013 et 2022 (10 ans), soit un coefficient multiplicateur de 4,11 x sur la période. À condition que la croissance du groupe LVMH se poursuive au même rythme au cours des 10 prochaines années, le BPA se situerait alors à 115,28 € par action, soit un excellent PER projeté à 10 ans de 6,09 au cours actuel de l'action LVMH à 703,00 €.

