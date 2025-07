Faut-il acheter Air Liquide en 2025 ?

Air liquide 4 (Crédits: Air Liquide)

L'action Air Liquide reste une référence incontournable pour les investisseurs en quête de stabilité et de croissance à long terme. Reconnue pour la régularité de ses dividendes et sa solidité financière, le titre Air Liquide figure parmi les valeurs privilégiées des portefeuilles dits « bon père de famille ». En 2025, l'attractivité de l'action Air Liquide est renforcée par son positionnement stratégique dans les gaz industriels de haute technologie et surtout dans l'hydrogène bas carbone, un levier majeur de la transition énergétique.

Dans cet article, nous vous proposons une analyse complète de l'action Air Liquide à la lumière des derniers résultats financiers, des perspectives de croissance et des niveaux de valorisation actuels de l'action Air Liquide en Bourse. Nous examinerons ses fondamentaux, son potentiel de progression et les opportunités que l'action Air Liquide pourrait offrir aux investisseurs long terme et aux traders court terme qui voudraient investir en Bourse dans le titre en 2025.

Quels sont les derniers résultats d'Air Liquide annoncés en 2025 ?

Le 24 avril 2025, Air Liquide a publié ses résultats du premier trimestre 2025, confirmant la résilience de son modèle économique dans un environnement géopolitique et économique toujours incertain. Le chiffre d'affaires Air Liquide a atteint 7,03 milliards d'euros, en hausse de +1,7 % par rapport à 2024 et à données comparables, malgré des effets de change limitant la croissance publiée à +5,7 %.

La branche « Gaz et Services », cœur d'activité du groupe Air Liquide, enregistre une progression de +1,8 % par rapport à 2024 (à données comparables), portée par une augmentation des prix à la suite de la répercussion de l'inflation (+2,5 %) et la montée en puissance de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis et en Chine. L'activité Santé reste un moteur de croissance pour Air Liquide, tout comme l'électronique avec une hausse de 10 % dans les gaz vecteurs.

Air Liquide continue de démontrer sa capacité à générer de la performance avec un cash-flow en progression de +17 % (hors éléments exceptionnels). Le niveau des investissements en cours atteint un record de 4,5 milliards d'euros, dont plus de 40 % sont dédiés à la transition énergétique.

Ces bons résultats confortent la confiance du groupe Air Liquide dans sa trajectoire 2025-2026, avec un objectif affirmé d'amélioration continue de la marge opérationnelle.

Quelle est la position d'Air Liquide dans le secteur des énergies renouvelables en 2025 ?

En 2025, Air Liquide est plus que jamais un acteur clé de la transition énergétique, notamment grâce à son engagement croissant dans l'hydrogène bas carbone et les technologies de captage du CO2.

Le groupe Air Liquide réalise de nombreux investissements pour accélérer la décarbonation industrielle, à l'image de son électrolyseur ELYgator de 200 MW aux Pays-Bas, destiné à produire de l'hydrogène renouvelable, ou encore du projet Artagnan à Dunkerque visant à développer une infrastructure de transport et de stockage des émissions de carbone, ainsi qu'une coentreprise avec TotalEnergies pour un électrolyseur de 250 MW.

Plus de 1,8 milliard d'euros d'investissements sont directement consacrés à la transition énergétique, un niveau record qui témoigne de l'engagement ISR du groupe.

En parallèle, Air Liquide développe des partenariats de long terme pour sécuriser l'approvisionnement en électricité renouvelable de ses projets, comme en témoigne le contrat d'achat signé avec Unite pour alimenter le site Normand'Hy avec de l'énergie solaire. Grâce à son envergure internationale, ses technologies avancées et sa capacité à mobiliser des financements verts, Air Liquide confirme son rôle de leader dans la décarbonation mondiale, tout en bénéficiant d'un soutien accru des pouvoirs publics et de ses partenaires industriels.

Sur le plan ESG, l'entreprise Air Liquide annonce des résultats vraiment excellents, avec une réduction de 11 % de ses émissions de CO₂ depuis 2020 et une intensité carbone déjà inférieure de 41 % par rapport à 2015, dépassant ainsi les objectifs que le groupe s'était fixé.

Pour les investisseurs cherchant à composer un portefeuille boursier ISR, afin d'intégrer des critères environnementaux à leurs investissements, l'action Air Liquide semble représenter un choix pertinent, car elle allie engagement écologique et solidité financière.

Faut-il investir dans l'action Air Liquide en 2025 ? Notre avis et analyse fondamentale

L'action Air Liquide continue d'afficher des fondamentaux solides, portés par une croissance régulière de ses résultats. En 2024, le bénéfice net par action Air Liquide s'élève à 5,74 euros, en progression de +7,3 % par rapport à l'année précédente.

Sur le plan de la valorisation, le titre Air Liquide se négocie actuellement avec un Price-Earnings Ratio (PER) de 31,94, un niveau inférieur à la moyenne du secteur (36,35), toujours en légère baisse par rapport aux périodes précédentes. Le Price-to-Book Ratio (PTB) s'établit quant à lui à 3,95, contre 3,71 pour l'ensemble du secteur, ce qui confirme une prime de valorisation toujours présente mais moins marquée.

Le score VIS (Value Investing Screener), indicateur synthétique de qualité financière, s'améliore légèrement à 7 sur 13, témoignant d'un bon équilibre entre rentabilité, croissance et solidité du bilan. En résumé, Air Liquide reste une valeur de qualité, bien positionnée pour accompagner les grandes tendances de long terme, même si sa valorisation reste à surveiller pour les investisseurs sensibles aux critères de valorisation relative.

Source : Value Investing Screener

D'après le graphique en étoile ci-dessus fourni par Value Investing Screener, nous pouvons clairement voir que les points forts de l'action Air Liquide sont la croissance et la profitabilité.

Cependant, comme nous l'avions déjà souligné précédemment, le point faible majeur reste la valorisation. Le marché attribue une prime significative à l'action Air Liquide, avec des ratios financiers supérieurs à ceux de son secteur.

Jusqu'où peut monter l'action Air Liquide en 2025 ? Notre avis et analyse technique

L'action Air Liquide évolue actuellement sur ses plus hauts historiques, portée par l'enthousiasme des investisseurs après la publication de bons résultats. Ainsi le 20 mai 2025, l'action Air Liquide a inscrit un nouveau record historique en atteignant les 185 € en séance. Ce sommet constitue désormais une résistance technique majeure que le titre Air Liquide devra franchir pour espérer prolonger sa dynamique haussière.

À l'inverse, le seuil des 180 €, anciennement zone de résistance et désormais reconverti en support, sera un niveau clé à surveiller. En cas de repli sous cette zone de prix, la prochaine zone de consolidation pour l'action Air Liquide pourrait se situer autour de 172 €. Si le marché venait à subir une correction plus marquée, il conviendrait également de prêter attention au support plus bas situé à 158 € l'action Air Liquide, niveau test majeur en cas de stress sur les marchés financiers.

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Air Liquide

Source : ProRealTime Web

L'évolution des cours de Bourse Air Liquide dans les prochaines semaines dépendra donc de la capacité du marché à aller au-delà de cette nouvelle zone technique de résistance, faisant de ce niveau un pivot clé pour les investisseurs et les traders en Bourse.

Si vous êtes un trader actif et que vous souhaitez tenter une position short sur l'action Air Liquide, alors vous pourriez anticiper les différentes cassures de support si elles venaient à se concrétiser.

Faut-il acheter Air Liquide en 2025 ? Notre avis final

L'action Air Liquide reste (et devrait rester) un investissement de premier choix à long terme, notamment dans un contexte où la transition énergétique est un enjeu majeur pour l'avenir. Certes, l'attention des marchés s'est récemment déplacée vers des préoccupations géopolitiques plus immédiates, reléguant provisoirement au second plan les thématiques environnementales, mais sur une échelle de temps plus large, la décarbonation industrielle et l'essor des énergies propres resteront des priorités incontournables, renforçant ainsi la pertinence du positionnement stratégique d'Air Liquide.

Cela dit, le niveau actuel du cours de l'action Air Liquide impose une certaine prudence car le titre Air Liquide évolue à proximité d'une résistance clé, qui avait déjà limité sa progression pendant près d'un an. Dans ces conditions, une approche d'investissement par paliers par l'intermédiaire d'un plan d'investissement, visant à moyenner le prix d'achat, peut s'avérer judicieuse. Cette stratégie DCA permettrait d'atténuer l'impact d'une éventuelle volatilité à court terme de l'action Air Liquide, tout en profitant progressivement du potentiel de croissance de l'entreprise.

