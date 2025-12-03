Fastly glisse sur la vente prévue d'obligations convertibles à 125 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre -

** Les actions de la société Fastly FSLY.N ont baissé de 6,3 % à 11 $ après la clôture du marché, la société cherchant à lever des capitaux pour réduire sa dette

** La société FSLY, basée à San Francisco, annonce un placement privé de 125 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs sur le site ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0 % en circulation, arrivant à échéance en 2026

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** FSLY a une capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars

** Les actions de FSLY ont clôturé le mercredi en hausse de 0,8% à 11,74$. L'action a gagné 41% au cours du dernier mois, ce qui la place en hausse de 24% depuis le début de l'année

** Sur 10 analystes couvrant FSLY, les recommandations sont réparties comme suit: 1 "achat", 8 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 10,75 $ en hausse par rapport à 7,75 $ il y a un mois, selon les données de LSEG