Fastly chute après que la vente d'obligations convertibles a été portée à 160 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre -

** L'action de la société Fastly ( FSLY.N ) a baissé de 8,2 % à 10,57 $ en début de journée après une augmentation de capital pour réduire la dette

** La société FSLY, basée à San Francisco, a annoncé en début de journée vendredi le prix () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % d'un montant de 160 millions de dollars (CBs)

** Le prix de conversion initial a été fixé à 15,26 $, soit une prime de 32,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de FSLY ont chuté de 1,9 % jeudi, à 11,52 $, après que la société a annoncé mercredi soir une offre de 125 millions de dollars ()

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour racheter 150 millions de dollars de ses ~188,6 millions de dollars d'obligations à 0 % en circulation échéant en 2026

** Elle prévoit également d'utiliser ~16 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées afin de compenser la dilution potentielle; le prix plafond initial de 23,04 dollars est le double de la dernière vente de l'action le jeudi ** Le 6 novembre, les actions ont bondi de 36 % pour clôturer à 10,97 $ après que la société a annoncé en fin de journée le 5 novembre un chiffre d'affaires de 158,2 millions de dollars pour le troisième trimestre , dépassant les attentes des analystes, le chiffre d'affaires du secteur de la sécurité ayant augmenté de 30 % par rapport à l'année précédente

** En incluant le mouvement du vendredi, les actions FSLY ont augmenté de 12% depuis le début de l'année

** Sur 10 analystes couvrant FSLY, 1 est à l'achat, 8 sont au maintien et 1 est à la vente; PT médian 10,75 $, selon les données de LSEG