Fastenal affiche un trimestre stable grâce à l'amélioration de la demande industrielle

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Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O a annoncé lundi un bénéfice net trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que le chiffre d'affaires était conforme aux attentes, en raison de prix plus élevés et d'une demande stable de ses fixations de la part des clients de l'industrie manufacturière.

Les actions de la société, qui vend des fournitures de construction telles que des écrous, des vis, des boulons et des fixations, ont chuté de 4 % dans les échanges de pré-marché.

Les tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump et l'incertitude géopolitique ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, obligeant les entreprises à augmenter leurs prix.

Bien que l'incertitude économique et les coûts plus élevés qui en résultent aient pesé sur la demande industrielle, Fastenal a déclaré avoir bénéficié de prix plus élevés et d'une plus grande attention portée aux clients plus importants et plus rentables.

La société a déclaré que les prix plus élevés des produits ont augmenté les ventes nettes du premier trimestre d'environ 350 points de base, alors qu'ils n'ont eu que peu d'impact un an plus tôt.

Fastenal s 'est également recentrésur les clients dont le potentiel de vente mensuel est supérieur à 50 000 dollars, dont les marges brutes sont plus faibles, mais qui contribuent néanmoins positivement à la marge d'exploitation.

Le revenu net de 339,8 millions de dollars de la société était inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 343,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de Fastenal a atteint 30 cents par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 26 cents par action il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 30 cents par action.

Le chiffre d'affaires du fournisseur de pièces industrielles pour la période janvier-mars a atteint 2,2 milliards de dollars, soit une hausse de 12,4 % par rapport aux 2 milliards de dollars de l'année précédente. Ce chiffre est également conforme aux attentes des analystes, qui tablaient sur 2,2 milliards de dollars.