Fanatics se lance dans les marchés de prédiction, les utilisateurs recherchant de nouvelles options de trading

La société de sport numérique Fanatics s'est lancée mercredi dans les marchés de prédiction, faisant ainsi ses premiers pas dans un secteur financier en plein essor, dont la popularité a explosé au cours des dernières années.

Autrefois relégués à la marge, les marchés de prédiction sont aujourd'hui considérés par les investisseurs et les analystes comme un indicateur précis des attentes du marché. Leurs détracteurs affirment toutefois qu'ils s'apparentent à des jeux d'argent , et réclament une surveillance plus stricte.

En réponse aux obstacles réglementaires potentiels , certaines entreprises ont limité la disponibilité de ces produits à certains États américains.

L'afflux de nouveaux venus intensifie la concurrence dans le secteur, et il est plus difficile pour les plateformes de se démarquer, surtout par rapport à des rivaux bien financés tels que Kalshi et Polymarket .

Fanatics permettra aux utilisateurs de 24 États américains de négocier des contrats liés à des résultats sportifs, financiers, politiques et culturels. Ces contrats permettent aux traders de parier sur des scénarios spécifiques et de réaliser des bénéfices potentiels si leurs prédictions s'avèrent correctes.

Cette initiative met en évidence une évolution dans le domaine de la finance grand public, où plusieurs entreprises, en particulier celles qui se disputent les jeunes utilisateurs, s'appuient sur des outils de trading spéculatifs.

"Nous pensons que le cœur de cette clientèle démographique sera très aligné sur le cœur des fans de sport, qui sont généralement des hommes âgés de 25 à 45 ans", a déclaré Matt King, directeur général de Fanatics betting and gaming, à Reuters.

"Il s'agit évidemment d'une situation réglementaire très fluctuante, et nous avons discuté avec tous nos régulateurs de la meilleure voie à suivre", a ajouté M. King.

Les contrats événementiels de Fanatics seront proposés dans le cadre d'un partenariat avec la branche nord-américaine de Crypto.com spécialisée dans les produits dérivés.

La société a acheté Paragon Global Markets, un courtier enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission, en juillet pour sécuriser l'infrastructure du produit.

Selon M. King, le marché "est suffisamment précoce dans son développement pour que l'on ne puisse pas vraiment dire que quelqu'un est établi."