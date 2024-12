Faiblesse de l'économie britannique et de sa devise

(AOF) - Le Royaume-Uni a enregistré une contraction économique inattendue en octobre, pour le deuxième mois d’affilée. Sur le marché des changes, la livre sterling perd 0,47% à 1,2050 euro après être tombée à 1,2030 euro. Après avoir reculé de 0,1% en septembre, le PIB a également baissé de 0,1% en octobre alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,1%. " L'industrie manufacturière et la construction ont chuté, les services sont restés stables en raison d'une approche attentiste avant le budget ", explique Bank of America.

" Nous pensons qu'il est trop tôt pour juger si la faiblesse sera durable. Nous continuons de penser que la croissance s'améliorera l'année prochaine grâce à l'assouplissement budgétaire, à la croissance des salaires réels et à l'atténuation de l'impact des hausses de prix ". La banque américaine anticipe donc un statu quo de la Banque d'Angleterre lors de sa réunion de la semaine prochaine.