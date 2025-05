Faibles variations en vue en Europe, les surtaxes douanières de la Chine sur le plastique

(AOF) - Les Bourses européennes devraient entamer la première séance de la semaine sur de faibles variations. Le CAC 40 devrait gagner 0,06%. Cette semaine sera chargée en événements politiques et géopolitiques. Le Premier ministre britannique Keir Starmer reçoit lundi les dirigeants de l'UE pour négocier un nouvel accord de défense. Donald Trump s'entretiendra avec Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu et mettre un terme fin à la guerre en Ukraine. Sur le front commercial, hier, la Chine a imposé jusqu’à 75% de surtaxes sur le plastique importé des États-Unis et de l'UE.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Akwel

Akwel a conclu un accord client concernant des sujets de qualité sur les réservoirs SCR qu'il produit. Cet accord, qui va permettre de solder des litiges en cours, pourrait avoir un impact négatif sur les résultats de l'exercice 2025 de l'ordre de -19 millions d'euros, après reprise des provisions déjà constituées à cet effet. En outre, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd indique que cette charge ponctuelle pourrait être limitée pour partie grâce à la mise en œuvre des couvertures assurancielles souscrites.

BNP Paribas

BNP Paribas annonce le lancement du programme de rachat d'actions prévu pour 2025 pour un montant maximum de 1,084 milliard d’euros. L’autorisation de la Banque Centrale Européenne a été obtenue et un contrat a été conclu avec un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions. La période de rachat débutera ce 19 mai pour s’achever le 20 juin 2025 au plus tard. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.

Eutelsat

L'opérateur de satellites Eutelsat a affiché la plus forte baisse du marché SRD vendredi après l'annonce des revenus en repli au troisième trimestre. Sur cette période, close fin mars, le rival européen de Starlink a réalisé un chiffre d’affaires total de 300 millions d'euros, au même niveau que l’année précédente sur une base publiée, et en baisse de 1,9% sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des quatre activités opérationnelles (hors autres revenus) a reculé de 2,2% en données comparables à 300,6 millions d’euros.

Safe

Safe a annoncé un regroupement d’actions à raison de 1 000 actions anciennes contre 1 action nouvelle. L’objectif de ce regroupement est d’accompagner une nouvelle dynamique boursière de la société et de sortir la société du statut de penny stock afin d’en améliorer la perception par le marché. Les opérations de regroupement auront lieu du 4 juin au 4 juillet, et elles prendront effet le 7 juillet, date du premier jour de cotation des actions issues de ce regroupement.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur la balance commerciale en Espagne seront publiées à 10h.

Les données sur l'inflation en avril seront publiées à 11h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,36% à 1,1201 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en territoire positif cette dernière séance de la semaine, sur fond d'apaisement des tensions commerciales. Côté valeurs, Alstom a fini en repli : l'équipementier ferroviaire a annoncé le départ surprise de son directeur général Henri Poupart-Lafarge. De son côté, Eutelsat a signé la plus forte baisse du marché SRD après un recul de ses revenus trimestriels. Enregistrant une deuxième séance consécutive dans le vert, l'indice CAC 40 a gagné 0,42% à 7886,69 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,18% à 5422,06 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse cette dernière séance de la semaine marquée par un regain de confiance dans le volet commercial après le deal entre Washington et Pékin. Sur le front des statistiques, le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en mai, comme l'a montré l'enquête de l'Université du Michigan. Côté valeurs, Applied Materials a reculé après la publication d'un chiffre d'affaires au second trimestre inférieur aux attentes. Le Dow Jones a gagné 0,78% à 42654,74 points et le Nasdaq a progressé de 0,52% à 19211,10 points.