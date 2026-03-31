FactSet revoit à la hausse ses perspectives pour 2026 grâce à la croissance de sa clientèle et à la hausse de ses actions

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La société de données financières FactSet

FDS.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel mardi après avoir fait état de résultats solides au deuxième trimestre , grâce à la croissance des abonnements et à l'augmentation du nombre d'entreprises et de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. La demande pour ses produits, qui aident les investisseurs à analyser les marchés, à gérer les risques et à suivre les portefeuilles, a augmenté alors que les clients naviguent dans les tensions géopolitiques, la volatilité des prix du pétrole et les préoccupations concernant les perturbations à grande échelle de l'intelligence artificielle. Les actions de FactSet ont augmenté de 6 % dans les échanges avant bourse après avoir prévu un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 entre 17,25 et 17,75 dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 16,90 à 17,60 dollars.

Elle a également relevé ses prévisions de revenus annuels entre 2,45 et 2,47 milliards de dollars, contre 2,42 et 2,45 milliards de dollars précédemment.

Le nombre de clients de la société est passé à 9 101 à la fin du deuxième trimestre, soit une augmentation nette de 98, grâce à la croissance des entreprises et des clients de la gestion de patrimoine. Le nombre d'utilisateurs a également augmenté de 1 489 au cours du trimestre. FactSet, qui fournit des solutions de recherche, y compris son offre principale de bureau pour les gestionnaires d'actifs buy-side et sell-side, a vu ses actions emportées dans un vaste mouvement de repli au début de l'année , en raison des inquiétudes concernant l'IA qui perturbe les entreprises de logiciels. Les investisseurs restent sur leurs gardes, l'action ayant baissé de 29,5 % cette année depuis lundi, même si les analystes affirment que les entreprises traditionnelles disposant de données exclusives restent bien protégées.

Les bons résultats du deuxième trimestre et les meilleures perspectives pourraient contribuer à apaiser certaines de ces craintes.

Les clients buy-side de FactSet, tels que les gestionnaires d'actifs institutionnels, les gestionnaires de patrimoine et les hedge funds, représentent la majorité de la valeur annuelle de ses abonnements (ASV). La valeur organique des abonnements, un indicateur du potentiel de revenus provenant des abonnements pour les 12 prochains mois, a augmenté de 6,7 % pour atteindre 2,45 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 28 février. Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel par action s'est élevé à 4,46 dollars, contre 4,28 dollars l'année précédente.