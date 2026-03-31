FactSet grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fournisseur de données financières Factset Research Systems Inc FDS.N en hausse de 1,6% à 208 $ avant le marché ** La société prévoit pour l'exercice 2026 un BPA ajusté compris entre 17,25 et 17,75 dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 16,90 à 17,60 dollars

** La société a également relevé ses prévisions de revenus annuels entre 2,45 et 2,47 milliards de dollars, contre 2,42 et 2,45 milliards de dollars précédemment

** La société cite une demande accrue de la part des clients du secteur de la gestion de patrimoine

** La société affiche des revenus de 611 millions de dollars au 2ème trimestre, inférieurs aux estimations des analystes de 604,7 millions de dollars; le BPA ajusté de 4,46 dollars est supérieur au consensus de 4,38 dollars - données compilées par LSEG

** Trois analystes sur 20 considèrent l'action comme "strong buy", 12 la considèrent comme "hold", cinq la considèrent comme "sell" ou plus; PT médian à $305 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FDS a baissé de 29,5% depuis le début de l'année, contre une baisse de 7,3% pour le S&P 500 .SPX .