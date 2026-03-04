Facebook se rétablit en grande partie après une brève panne aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector.com, le site Facebook de Meta Platforms ( META.O ) a été largement rétabli après une panne qui a affecté des milliers d'utilisateurs aux États-Unis mardi. Au plus fort de la panne, plus de 11 000 problèmes ont été signalés sur la plateforme de médias sociaux aux États-Unis, avant d'être ramenés à environ 1 200 à 18 h 11 (heure de l'Est), selon Downdetector.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les rapports soumis par les utilisateurs, et le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la cause de la panne. Séparément, la page d'état de la société a indiqué de fortes perturbations sur Facebook Ads Manager, un outil pour créer, gérer et analyser des campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et d'autres plates-formes.