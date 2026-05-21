Face à l'augmentation des cas d'Ebola, les Américains revenant de la RDC doivent entrer aux États-Unis par l'aéroport de Washington Dulles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

Alors que les cas d'Ebola se multiplient en République démocratique du Congo, les Américains qui se sont rendus dans ce pays, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des trois dernières semaines doivent obligatoirement transiter par l'aéroport de Washington Dulles pour rentrer aux États-Unis afin de se soumettre à un contrôle renforcé, a déclaré jeudi le Département d'État.

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) ont mis en place des contrôles sanitaires renforcés à Dulles en réponse à l'épidémie d'Ebola. Un vol Air France AIRF.PA reliant Paris à Détroit mercredi a été dérouté vers Montréal après qu'un passager originaire de la RDC s'est embarqué "par erreur", a indiqué le CBP.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré jeudi que ce déroutement visait à garantir qu’Ebola n’atteigne pas les États-Unis.

"Nous avons eu hier soir un vol à destination de Détroit qui a été dérouté parce que nous devons protéger le peuple américain. Notre objectif numéro un est donc de veiller à ce qu’Ebola n’atteigne jamais les États-Unis. Notre objectif numéro deux est de faire tout notre possible pour aider la population de la RDC et des pays voisins afin d’empêcher la propagation du virus."

Lundi, le CDC a annoncé qu’il suspendait l’entrée sur le territoire des voyageurs ayant séjourné en RDC et au Soudan du Sud au cours des semaines précédant leur arrivée aux États-Unis, afin de réduire le risque de propagation d’Ebola. Cette interdiction ne s’applique pas aux Américains ni aux résidents permanents légaux.

En 2014, les États-Unis avaient exigé que les voyageurs revenant de trois pays africains, en raison des craintes liées à Ebola, arrivent dans l’un des cinq aéroports américains soumis à des contrôles renforcés, notamment Dulles, JFK à New York, O’Hare à Chicago et Atlanta.

Un cas d'Ebola a été confirmé dans l'est de la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo – à des centaines de kilomètres de l'épicentre de l'épidémie –, a déclaré jeudi l'alliance rebelle qui contrôle la région.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie a fait 139 morts et 600 cas suspects ont été signalés dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu mercredi. Deux cas ont également été confirmés en Ouganda voisin.

L'OMS a déclaré ce week-end que l'épidémie de la souche Bundibugyo du virus, pour laquelle il n'existe aucun vaccin, constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

Le ministre ougandais de l'Information, Chris Baryomunsi, a déclaré à Reuters que les États-Unis "réagissaient de manière excessive" en interdisant l'entrée sur leur territoire à la plupart des voyageurs en provenance d'Ouganda, ainsi que de la RDC et du Soudan du Sud, en début de semaine.