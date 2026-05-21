Face à l'augmentation des cas d'Ebola, les Américains revenant de la RDC doivent entrer aux États-Unis par l'aéroport de Washington

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* Les ressortissants américains originaires de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud doivent entrer aux États-Unis par l'aéroport de Dulles afin de subir un dépistage du virus Ebola

* Le personnel du CDC examinera les voyageurs à Dulles pour détecter d'éventuels symptômes, vérifier leurs antécédents de voyage et évaluer une éventuelle exposition au virus Ebola

* Les experts avertissent que la politique d'aéroport unique crée des goulots d'étranglement

(Ajout de la signature et de détails fournis par des experts en maladies infectieuses aux paragraphes 4, 7, 13 à 15; détails fournis par le CDC aux paragraphes 8 à 11) par David Shepardson et Julie Steenhuysen

Les Américains qui se sont rendus en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des trois dernières semaines doivent rentrer aux États-Unis exclusivement via un seul aéroport, l'aéroport international de Dulles à Washington D.C., afin de se soumettre à un dépistage renforcé du virus Ebola, a déclaré jeudi le Département d'État.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et les Services des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis ont mis en place des contrôles sanitaires renforcés à l'aéroport de Dulles en réponse à l'épidémie d'Ebola en RDC, qui a fait 139 morts et infecté près de 600 personnes.

En début de semaine, les États-Unis ont interdit l'entrée sur leur territoire aux non-citoyens ayant voyagé dans ces pays au cours des dernières semaines. Mercredi, un vol Air France AIRF.PA en provenance de Paris et à destination de Détroit a été dérouté vers Montréal après qu'un passager originaire de la RDC s'est embarqué "par erreur", a indiqué l'agence des douanes.

LES EXPERTS PRÉVOIENT DES GOUOTS D'ÉTRANGLEMENT

Le fait de canaliser les voyageurs vers un seul aéroport marque un changement par rapport à la réponse apportée lors de l'épidémie de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest, où les États-Unis effectuaient des contrôles dans cinq aéroports internationaux, et va créer des goulots d'étranglement et des défis logistiques pour les voyageurs, ont déclaré des experts en maladies infectieuses.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré jeudi que ce déroutement visait à "protéger le peuple américain".

"L'objectif numéro un est de s'assurer qu'Ebola n'atteigne jamais les États-Unis. L'objectif numéro deux est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider la population de la RDC et des pays voisins afin que la maladie ne se propage pas", a-t-il déclaré.

Les administrations précédentes s’étaient attachées à contenir les maladies infectieuses émergentes à leur source, avant qu’elles ne se propagent et ne franchissent les frontières internationales.

En 2014, les États-Unis avaient exigé que les voyageurs revenant de trois pays africains, en raison des craintes liées à Ebola, arrivent dans l’un des cinq aéroports américains dotés de contrôles renforcés, notamment Dulles, JFK à New York, O’Hare à Chicago et Atlanta.

"Idéalement, on aimerait voir davantage d’efforts régionaux couvrant plus d’aéroports et plus de lieux, mais cela nécessite des ressources et des infrastructures", a déclaré le Dr Jeanne Marrazzo, directrice générale de l’Infectious Diseases Society of America et ancienne directrice de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui a souligné les coupes budgétaires dans le financement de la santé publique.

DU PERSONNEL DU CDC DÉPLOYÉ DANS L'AÉROPORT

La politique publiée jeudi s'applique aux voyageurs titulaires d'un passeport américain.

Les personnes qui se sont rendues dans les pays touchés au cours des trois semaines précédentes seront escortées vers une zone de dépistage à l’aéroport où le personnel du CDC prendra leur température et leur demandera de fournir des détails sur leur historique de voyage, leurs symptômes et leurs coordonnées.

Ceux qui ne présentent aucun symptôme seront autorisés à poursuivre leur voyage. Les voyageurs malades soupçonnés d’être infectés ou d’avoir été exposés au virus Ebola seront transférés vers un hôpital pour un examen plus approfondi.

Selon les données du ministère de la Santé de la RDC publiées jeudi, l'épidémie a entraîné 160 décès présumés sur 670 cas suspects, et 61 de ces cas ont été confirmés.

L'INTERDICTION DE VOYAGE SUSCITE DES INQUIÉTUDES

Mme Marrazzo a fait part de ses inquiétudes concernant la politique interdisant l'entrée aux États-Unis aux personnes titulaires d'un passeport étranger.

"Les mesures qui ciblent des individus non pas pour des raisons scientifiques ou médicales, mais en raison de leur nationalité, n'empêcheront pas la propagation de l'épidémie", a-t-elle déclaré.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce week-end que l'épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale, les cas s'étant propagés au-delà de l'épicentre de l'épidémie en République démocratique du Congo.

Il n'existe aucun traitement ni vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola à l'origine de l'épidémie.

Le ministre ougandais de l'Information, Chris Baryomunsi, a déclaré à Reuters que les États-Unis "réagissaient de manière excessive" en interdisant l'entrée sur leur territoire à la plupart des voyageurs en provenance d'Ouganda, ainsi que de la RDC et du Soudan du Sud, au début de la semaine.