 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,80
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ExxonMobil préparerait un retour en Irak et s’intéresse au champ pétrolier de Majnoon
information fournie par AOF 08/10/2025 à 14:22

(AOF) - L'Irak et la société pétrolière et gazière américaine Exxon Mobil signeront mercredi un accord pour gérer, développer et exploiter le champ pétrolier de Majnoon dans le sud de l'Irak, ont rapporté à Reuters trois sources officielles irakiennes proches du dossier. Cet accord porterait sur l'amélioration des infrastructures d'exportation d'or noir et des projets potentiels de commercialisation du pétrole. Si un accord est scellé, Exxon Mobil reviendrait alors sur le sol irakien après près de deux ans d'absence.

Selon Bloomberg News, ExxonMobil s’apprêterait à conclure dans les prochains jours un protocole d'accord avec Basra Oil (société nationale irakienne responsable du pétrole dans le sud de l'Irak) et la compagnie pétrolière nationale irakienne Somo.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EXXON MOBIL
113,755 USD NYSE -0,43%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank