ExxonMobil préparerait un retour en Irak et s’intéresse au champ pétrolier de Majnoon

(AOF) - L'Irak et la société pétrolière et gazière américaine Exxon Mobil signeront mercredi un accord pour gérer, développer et exploiter le champ pétrolier de Majnoon dans le sud de l'Irak, ont rapporté à Reuters trois sources officielles irakiennes proches du dossier. Cet accord porterait sur l'amélioration des infrastructures d'exportation d'or noir et des projets potentiels de commercialisation du pétrole. Si un accord est scellé, Exxon Mobil reviendrait alors sur le sol irakien après près de deux ans d'absence.

Selon Bloomberg News, ExxonMobil s’apprêterait à conclure dans les prochains jours un protocole d'accord avec Basra Oil (société nationale irakienne responsable du pétrole dans le sud de l'Irak) et la compagnie pétrolière nationale irakienne Somo.

