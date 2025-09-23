ExxonMobil lance son 7e projet offshore en Guyana
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 12:13
L'investissement s'élève à 6,8 MdUSD et porte à plus de 60 MdUSD les fonds engagés pour l'ensemble des projets approuvés sur le bloc. Depuis 2019, plus de 7,8 MdUSD ont été versés au fonds souverain du Guyana.
Le président d'ExxonMobil Upstream, Dan Ammann, souligne que ce projet illustre 'un développement remarquable en seulement 10 ans après la première découverte'.
ExxonMobil produit actuellement 650 000 barils/jour sur le bloc et prévoit d'atteindre 900 000 barils/jour d'ici fin 2025 grâce au démarrage récent du FPSO ONE GUYANA et aux projets en cours Uaru (2026) et Whiptail (2027).
ExxonMobil détient 45% du bloc, aux côtés de Hess (30%) et CNOOC (25%).
Valeurs associées
|112,030 USD
|NYSE
|-0,73%
