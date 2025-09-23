 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 881,90
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ExxonMobil lance son 7e projet offshore en Guyana
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 12:13

ExxonMobil annonce la décision finale d'investissement pour Hammerhead, son 7e projet sur le bloc Stabroek au large du Guyana, après obtention des autorisations réglementaires. La mise en production est prévue en 2029 via une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) d'une capacité de 150 000 barils/jour.

L'investissement s'élève à 6,8 MdUSD et porte à plus de 60 MdUSD les fonds engagés pour l'ensemble des projets approuvés sur le bloc. Depuis 2019, plus de 7,8 MdUSD ont été versés au fonds souverain du Guyana.

Le président d'ExxonMobil Upstream, Dan Ammann, souligne que ce projet illustre 'un développement remarquable en seulement 10 ans après la première découverte'.

ExxonMobil produit actuellement 650 000 barils/jour sur le bloc et prévoit d'atteindre 900 000 barils/jour d'ici fin 2025 grâce au démarrage récent du FPSO ONE GUYANA et aux projets en cours Uaru (2026) et Whiptail (2027).

ExxonMobil détient 45% du bloc, aux côtés de Hess (30%) et CNOOC (25%).

Valeurs associées

EXXON MOBIL
112,030 USD NYSE -0,73%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une entrée de la Bourse de New York
    Wall Street vue stable, l'Europe se redresse avec le renouvelable et la tech
    information fournie par Reuters 23.09.2025 13:25 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur une note stable après un nouveau record du Nasdaq la veille et les Bourses européennes progressent à mi-séance, tirées par les valeurs liées aux énergies renouvelables et par le rebond de la technologie, tandis que ... Lire la suite

  • Le logo UBS est photographié sur une succursale de la banque suisse à Lucerne
    France: UBS va débourser €835 mlns dans l'affaire de démarchage bancaire
    information fournie par Reuters 23.09.2025 13:11 

    La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle allait débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France concernant ses activités transfrontalières entre 2004 et 2012, mettant ainsi fin à 14 ans de procédure judiciaire. Dans le cadre de cette résolution, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.09.2025 13:01 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, secteur aurifère, ACM Research, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump de retour à la tribune de l'ONU, Zelensky à l'affût
    information fournie par AFP 23.09.2025 12:42 

    Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes", tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'efforcera à nouveau de battre le rappel face à l'inflexibilité russe. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank