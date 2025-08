ExxonMobil: BPA en recul de 7% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 14:06









(Zonebourse.com) - ExxonMobil publie un bénéfice de 7,08 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2025, soit 1,64 dollar par action, un BPA en baisse d'environ 7% par rapport à celui du trimestre précédent, mais battant le consensus des analystes.



Dans l'amont, la baisse des prix réalisés a été en partie compensée par la croissance des volumes des actifs avantagés, dont une production record du Permien de 1,6 million de barils d'équivalent pétrole par jour, ainsi que des économies de coûts structurels.



'Ce trimestre, une fois de plus, a prouvé la valeur de notre stratégie et de nos avantages concurrentiels, qui demeurent bénéfiques pour nos actionnaires, quelles que soient les conditions du marché ou les développements géopolitiques', selon son PDG Darren Woods.



Le free cash-flow a atteint 5,4 milliards de dollars et les distributions aux actionnaires ont totalisé 9,2 milliards de dollars, dont 4,3 milliards en dividendes et cinq milliards en rachats d'actions, conformément aux plans annoncés de la société.





