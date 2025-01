ExxonMobil: baisse de 13% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie un bénéfice net ajusté d'éléments exceptionnels (non GAAP) de 7,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2024, soit 1,67 dollar par action, un BPA en baisse de 13% par rapport au trimestre précédent, mais supérieur au consensus.



Le groupe énergétique a engrangé un flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 12,2 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de huit milliards, malgré des dépenses d'investissement et d'exploration de 7,5 milliards.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, ExxonMobil a vu son BPA ajusté reculer de près de 18% à 7,79 dollars, 'en raison de la baisse des marges de raffinage dans le secteur et des prix du gaz naturel par rapport aux niveaux historiquement élevés de 2023'.





