ExxonMobil annonce une perte trimestrielle de $610 millions

HOUSTON, 1er mai (Reuters) - Exxon Mobil XOM.N a annoncé vendredi une perte nette de 610 millions de dollars (555 millions d'euros) au premier trimestre en raison d'une charge de 2,9 milliards de dollars pour dépréciation d'actifs sur fond de plongeon de la demande et des cours du brut. La demande mondiale de pétrole a chuté d'un tiers en raison des mesures de confinement instaurées pour freiner la propagation du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Exxon a précisé que son bénéfice avait baissé dans tous ses secteurs d'activité, à l'exception de sa division de produits chimiques, qui a profité de la baisse des prix du gaz et du pétrole. "Le COVID-19 a impacté de manière significative la demande à court terme, avec pour conséquence des marchés surapprovisionnés et une pression sans précédent sur les prix des matières premières et les marges", a déclaré le directeur général du groupe pétrolier américain, Darren Woods. A l'instar d'Exxon, Royal Dutch Shell RDSa.L et BP BP.L ont publié cette semaine des bénéfices trimestriels en forte baisse. Exxon a publié au titre du premier trimestre une perte nette de 610 millions de dollars, soit 14 cents par action, contre un bénéfice de 2,35 milliards de dollars, ou 55 cents par action, un an plus tôt. Son titre, qui a perdu 34% depuis le début de l'année, baissait de 2% dans les transactions d'avant-Bourse à Wall Street. (Jennifer Hiller avec Arathy S Nair à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BP LSE -3.95% EXXON MOBIL NYSE 0.00%