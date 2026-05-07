Expedia sanctionné malgré un trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 22:26
Dans un contexte où le marché avait intégré une partie de l'amélioration opérationnelle du groupe, le maintien de la prévision semble avoir pris le dessus sur la qualité des chiffres publiés. Expedia vise toujours un chiffre d'affaires annuel compris entre 15,6 et 16,0 MdsUSD, ainsi qu'une croissance des réservations brutes de 6% à 8%.
Du côté opérationnel, les réservations brutes ont progressé de 13% à 35,5 MdsUSD, portées par la poursuite de la dynamique dans le B2B, qui regroupe les services de voyage fournis à des partenaires comme les agences, les banques ou les plateformes tierces. Cette activité a enregistré une hausse de 22% des réservations, tandis que la division grand public a progressé plus modérément ( 10%).
Le principal point de vigilance vient des nuitées réservées, en hausse de 6%, contre 9% au trimestre précédent. Une partie de la croissance repose donc sur la hausse du prix moyen journalier, en progression de 7%, plus que sur les volumes. Le marché surveillera désormais si Expedia peut convertir ce bon début d'année en relèvement de prévision, notamment à l'approche de la saison estivale.
Valeurs associées
|252,7900 USD
|NASDAQ
|+2,49%
A lire aussi
-
Plus de 30 personnes ont été tuées mercredi dans deux attaques, revendiquées par les jihadistes du JNIM, contre deux localités du centre du Mali, dont la junte au pouvoir est affaiblie après la récente offensive d'ampleur des insurgés alliés à des rebelles touareg. ... Lire la suite
-
Donald Trump et Lula ont affiché jeudi leur satisfaction après une réunion à la Maison Blanche, le premier louant "le très dynamique président du Brésil", qui en retour a évoqué une "relation sincère", malgré leurs divergences, notamment sur la guerre en Iran. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en repli jeudi, les investisseurs prenant le pari d'attendre de nouvelles avancées diplomatiques entre Américains et Iraniens avant de repartir à la hausse, au lendemain de discussions jugées "très bonnes" par Donald Trump. Le Dow ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde jeudi les alliés de la Russie contre toute présence au défilé commémorant la victoire de l'URSS contre l'Allemagne nazie samedi à Moscou, tandis que le gouvernement russe a réitéré sa menace d'une possible ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer