Expedia revoit à la hausse ses prévisions de réservations brutes et de croissance du chiffre d'affaires en raison de la reprise de la demande de voyages aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique aux paragraphes 3, 4)

Expedia EXPE.O a relevé ses prévisions annuelles de croissance des réservations brutes et des recettes jeudi, dans le contexte d'une reprise de la demande aux États-Unis, ce qui a fait grimper les actions de la société de voyages en ligne de plus de 17 % dans leséchanges prolongés.

La société basée à Seattle s'attend désormais à ce que la croissance de ses réservations brutes et de son chiffre d'affaires pour 2025 se situe entre 3 % et 5 %, contre une prévision précédente de 2 % à 4 %.

Malgré le ralentissement de la demande de voyagesaux États-Unis, les tendances récentes renforcent laconviction de l'entreprise que les gens veulent voyager et qu'ils continueront à le faire en priorité, a déclaré Ariane Gorin, directrice générale d'Expedia, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Depuis le début du mois de juillet, nousavons constaté une augmentation de la demande globale de voyages, en particulier aux États-Unis

Au cours du mois dernier, de nombreuses sociétés de voyage, notamment United Airlines UAL.O et Wyndham Hotels, ont fait état d'un rebond de la demande américaine après que les politiques tarifaires du président Donald Trump ont nui aux dépenses de voyage en avril.

Le total des réservations brutes pour le deuxième trimestre, principalement tiré par la croissance en dehors des États-Unis, s'est élevé à 30,4 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. La société a enregistré 105,5 millions de nuitées trimestrielles, soit 7 % de plus que l'année dernière.

Le bénéfice ajusté de la plateforme de voyage en ligne a augmenté de 21 % pour atteindre 4,24 $ par action pour le trimestre, par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 4,10 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin a augmenté de 6 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars, contre 3,56 milliards de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à 3,7 milliards de dollars.