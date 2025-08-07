Expedia revoit à la hausse ses prévisions de réservations brutes et de croissance du chiffre d'affaires dans un contexte de reprise de la demande de voyages aux États-Unis

Expedia EXPE.O a relevé ses prévisions annuelles de croissance des réservations brutes et du chiffre d'affaires jeudi,dans le contexte d' une reprise de la demande aux États-Unis, ce qui a entraîné une hausse de plus de 17 % des actions de l'entreprise de voyages en ligne dans les échanges prolongés.

La société basée à Seattle s'attend désormais à ce que le croissance de ses réservations brutes et de son chiffre d'affaires pour 2025 se situe entre 3 % et 5 %, contre une prévision antérieure de 2 % à 4 %.

Au cours du mois dernier, de nombreuses entreprises de voyage, y compris United Airlines UAL.O et Wyndham Hotels, ont signalé un rebond de la demande américaine après que les politiques tarifaires du président Donald Trump ont nui aux dépenses de voyage en avril.

Le total des réservations brutes pour le deuxième trimestre s'est élevé à 30,4 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l'année dernière. Il a enregistré des réservations trimestrielles de 105,5 millions de nuitées, soit 7 % de plus que l'année dernière.

Le bénéfice ajusté de la plateforme de voyage en ligne a augmenté de 21 % pour atteindre 4,24 $ par action pour le trimestre, par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 4,10 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin a augmenté de 6 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars, contre 3,56 milliards de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à 3,7 milliards de dollars.