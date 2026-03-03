Expedia plonge après que Mizuho a réduit son objectif de cours, citant des multiples de pairs plus faibles

3 mars - ** Les actions de la plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O sont en baisse de près de 2 % à environ 209 $ dans les échanges du matin après que Mizuho ait réduit son objectif de cours

** Mizuho réduit son objectif de cours de 270 $ à 245 $ et maintient la note "neutre"

** Le nouvel objectif de cours implique toujours une hausse de 14,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage déclare que bien que l'action de la société semble sous-évaluée après le repli, elle voit de meilleures opportunités ailleurs et réduit son évaluation en raison des multiples plus faibles de ses pairs

** Sur les 38 sociétés de courtage qui suivent l'action, 15 la recommandent "à l'achat" ou supérieure et 23 "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 263 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 24,7 % depuis le début de l'année