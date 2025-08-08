Expedia en hausse grâce à des prévisions annuelles plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions d'Expedia EXPE.O augmentent de près de 18 % pour atteindre environ 221 $ dans les échanges avant bourse

** La société a relevé ses prévisions de croissance des réservations brutes pour l'ensemble de l'année entre 3 % et 5 %, soit une hausse de 1 point de pourcentage par rapport à ses prévisions antérieures

** "Depuis le début du mois de juillet, nous avons constaté une augmentation de la demande globale de voyages, en particulier aux États-Unis", a déclaré Ariane Gorin, directrice générale, lors de la conférence téléphonique sur les résultats jeudi

** La société a annoncé une hausse de 21 % de son bénéfice ajusté par action au deuxième trimestre à 4,24 dollars, dépassant les estimations des analystes de 4,1 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Quinze des 36 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 à "conserver" et une à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 200 $ - données de LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de près de 1 % depuis le début de l'année