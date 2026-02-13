Expedia chute après avoir prévu un ralentissement de la croissance de la marge bénéficiaire de base ajustée en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 février - ** Les actions de la plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O chutent de 4,2 % à environ 217,7 $ dans les échanges de pré-marché
** Jeudi, la société a prévu que sa marge bénéficiaire de base ajustée augmenterait de 1 à 1,25 point de pourcentage, plus lentement que l'augmentation de 2,4 points de pourcentage en 2025
** Suite aux résultats, J.P.Morgan a réduit l'objectif de cours de la société à 240 $, contre 260 $ auparavant, ce qui représente une hausse de 5,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 250 $, ce qui représente une baisse d'environ 1 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 19,8 % depuis le début de l'année
