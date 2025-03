Exosens : une performance 2024 supérieure aux prévisions

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, le groupe prévoit des performances solides en 2025, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 % par rapport à 2024.

(AOF) - Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a dévoilé des résultats annuels solides. Le résultat net atteint 30,7 millions d'euros, en progression de 66,7% tandis que l'Ebitda ajusté s'élève à 118,5 millions d'euros, en hausse de 37,8%. La marge brute ajustée ressort à 189,6 millions d'euros, en amélioration de 44,7%. Le chiffre d'affaires annuel de la société introduite en bourse en juin 2024 s'établit à 394,1 millions d'euros, en croissance de 35%.

