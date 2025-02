Exosens signe un nouveau contrat avec le Finlandais Senop

AOF - EN SAVOIR PLUS

"L'innovation est au cœur de notre stratégie, déclare Jérôme Cerisier, PDG d'Exosens. Nous nous engageons à fournir aux forces armées des technologies de vision nocturne qui non seulement répondent, mais dépassent les exigences opérationnelles actuelles, garantissant ainsi une supériorité tactique sur le champ de bataille. "

Le marché de la vision nocturne est en pleine expansion, porté par l'augmentation des budgets militaires et l'importance stratégique de la vision nocturne dans les conflits de haute intensité.

(AOF) - Exosens annonce la signature d’un nouveau contrat avec Senop, un fournisseur finlandais de solutions optroniques de haute technologie, notamment de jumelles de vision nocturne (JVN). Plusieurs commandes majeures de tubes intensificateurs de lumière Photonis 4G avec écran blanc ont été passées et seront livrées tout au long de l'année 2025. Il s’agit du troisième contrat signé avec Senop depuis 2021.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.