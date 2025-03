Exosens réalise son premier investissement de capacité de production en vision nocturne aux États-Unis pour répondre à la demande croissante et saisir de nouvelles opportunités

• En réponse à la demande croissante, Exosens investira 20 millions d'euros au cours des deux prochaines années pour augmenter sa capacité de production en Europe et aux États-Unis.

• Cet investissement permettra à Exosens de déployer son premier site de fabrication aux États-Unis pour produire des tubes intensificateurs d'image « Made in America ».

• Il renforce la position d'Exosens pour conquérir le marché américain, qui représente 45 % du marché mondial et qui présente une forte dynamique de croissance, tant dans le secteur commercial que dans celui de la défense.