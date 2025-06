Exosens : pullback sur les 40E, les 41,5 sont enfoncés information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 14:44









(CercleFinance.com) - Exosens amorce un pullback sur les 40E et confirme la cassure du support court terme des 41,5E.

L'ébauche de 'M' baissier sous 45,5E (5 et 23 juin) est également validé par la même occasion et une consolidation s'enclenche en direction de 36,6E, l'ex-résistance du 8 mai.





Valeurs associées EXOSENS 40,0500 EUR Euronext Paris -3,38%