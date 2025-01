Exosens: prévisions dépassées en 2024 information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Exosens indique prévoir pour 2024 un chiffre d'affaires total en croissance de plus de 34% à 390-395 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 116 à 118 millions, soit une marge d'environ 30%, dépassant ainsi ses perspectives annoncées lors de l'introduction en bourse.



Pour 2025, la société de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie anticipe une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20% et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25%.



L'augmentation globale de la demande du marché améliore ses perspectives, impliquant un taux de croissance annuel moyen d'EBITDA ajusté dans le haut de la fourchette 15-20% sur 2024-2026 et un ratio de cash conversion entre 75 et 80% sur la même période.





Valeurs associées EXOSENS 22,27 EUR Euronext Paris +8,32%