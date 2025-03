Exosens fait son entrée dans l'indice SBF 120

(AOF) - Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce son entrée dans l’indice SBF 120, à compter du 24 mars 2025 avant bourse, suite au retrait de Neoen des indices."Nous sommes fiers d'annoncer l'intégration prochaine d'Exosens dans l'indice SBF 120 qui représente une nouvelle étape importante pour la société moins d'un an après notre entrée en Bourse réussie", s'est félicité le directeur général du groupe, Jérôme Cerisier, dans un communiqué.

