Exosens enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires au T1 2025 dans un environnement de marché de la défense dynamique ; Parfaitement en ligne avec les objectifs 2025

• Croissance soutenue du chiffre d'affaires de +21,1 %, à 104,9 M€ au T1 2025, portée par une forte performance à périmètre et change constants (+18,0 %)

• Marge brute ajustée en hausse de +28,1 %, à 52,6 M€ au T1 2025 (taux de marge à 50,1 %, +270 points de base vs. T1 2024), principalement tirée par la forte croissance du segment Amplification (+39,5 %)

• Finalisation de l’acquisition de Noxant, renforçant la position d’Exosens dans les caméras infrarouges refroidies haute performance, tout particulièrement sur les marchés en forte croissance de la Défense et de la Surveillance

• Parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour 2025 : performances solides attendues en 2025, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 %