Exosens enregistre des résultats 2024 très solides, supérieurs aux prévisions de l'introduction en bourse ; Dynamique de croissance soutenue attendue pour 2025-2026

• Forte hausse du chiffre d’affaires de +35,0 %, supérieure aux prévisions annoncées lors de l’introduction en bourse, à 394,1 M€ en 2024, portée par une croissance dynamique à périmètre et change constants (+24,9 %) et l’intégration réussie des acquisitions bolt-on

• Forte progression de la rentabilité, avec un EBITDA ajusté de 118,5 M€ en 2024 (+37,8 %), soit une marge de référence dans le secteur de 30,1 % (contre 29,5 % en 2023), supérieur aux prévisions annoncées lors de l’introduction en bourse, ainsi qu’à la borne haute de la fourchette de chiffre d’affaires estimé communiquée en janvier 2025

• Résultat net de 30,7 M€ en 2024, en forte croissance de +66,7% par rapport à 2023

• Bilan solide avec un ratio de levier de 1,2x à fin 2024, conférant au Groupe la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance

• Proposition de versement d’un dividende en espèces de 0,10 € par action au titre de l'exercice 2024, le premier depuis l’introduction en bourse d’Exosens

• Performances solides attendues en 2025, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 %