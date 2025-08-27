Exosens élargit son portefeuille technologique en signant un accord pour l'acquisition de Phasics, leader des solutions de métrologie optique basées sur des caméras hautes performances

• Exosens annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs d’essais entièrement automatisés avec un logiciel propriétaire.

• Cette acquisition va renforcer le portefeuille technologique de produits d’Exosens, en élargissant son offre de solutions d’imagerie haute performance pour la défense, le contrôle industriel et les sciences de la vie.

• Elle va également accélérer la croissance internationale de Phasics en s’appuyant sur le réseau commercial établi d’Exosens, notamment dans les marchés de l’instrumentation et des semi-conducteurs.

• Exosens poursuit l’exécution de sa stratégie d’acquisitions ciblées, en intégrant des technologies uniques afin de renforcer son leadership sur différents segments et de créer de la valeur grâce à son empreinte commerciale mondiale et à une innovation accélérée.