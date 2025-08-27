 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 753,00
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exosens élargit son portefeuille technologique en signant un accord pour l'acquisition de Phasics, leader des solutions de métrologie optique basées sur des caméras hautes performances
information fournie par Boursorama CP 27/08/2025 à 18:05

• Exosens annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs d’essais entièrement automatisés avec un logiciel propriétaire.
• Cette acquisition va renforcer le portefeuille technologique de produits d’Exosens, en élargissant son offre de solutions d’imagerie haute performance pour la défense, le contrôle industriel et les sciences de la vie.
• Elle va également accélérer la croissance internationale de Phasics en s’appuyant sur le réseau commercial établi d’Exosens, notamment dans les marchés de l’instrumentation et des semi-conducteurs.
• Exosens poursuit l’exécution de sa stratégie d’acquisitions ciblées, en intégrant des technologies uniques afin de renforcer son leadership sur différents segments et de créer de la valeur grâce à son empreinte commerciale mondiale et à une innovation accélérée.

Valeurs associées

EXOSENS
39,3500 EUR Euronext Paris +0,77%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:45 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens acquiert Phasics
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:15 

    (AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank