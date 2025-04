Exosens: croissance de 21% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - La société de hautes technologies Exosens affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 21,1% à 104,9 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, portée par une forte performance à périmètre et change constants (+18%).



Si le CA du segment détection et imagerie s'est tassé de 1%, celui du segment amplification a grimpé de 29,1%, soutenu par une demande croissante de tubes intensificateurs d'image destinés aux applications de vision nocturne pour la défense.



La marge brute ajustée s'est accrue de 28,1% à 52,6 millions (soit un taux de marge à 50,1%, en amélioration de 270 points de base), principalement tirée par la forte croissance du segment amplification (+39,5%).



Exosens se dit ainsi 'parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour 2025', à savoir une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20% et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25%.





