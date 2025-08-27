information fournie par Reuters • 27/08/2025 à 18:10

Exosens annonce un accord pour l'acquisition de Phasics

Exosens SAS EXENS.PA :

* EXOSENS ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE PHASICS

* PHASICS EMPLOIE 40 PERSONNES ET A RÉALISÉ EUR 8,5 M DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2024

