Exosens: accord pour l'acquisition de Phasics

(Zonebourse.com) - Exosens annonce un accord pour acquérir Phasics, leader français des caméras basées sur l'analyse de front d'onde, offrant des solutions de métrologie et d'imagerie optiques de pointe, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Basée à Palaiseau, Phasics emploie 40 personnes et a réalisé 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Ses solutions vont des capteurs de front d'onde autonomes aux bancs d'essais entièrement automatisés avec un logiciel propriétaire.



Cette acquisition va renforcer le portefeuille technologique de produits d'Exosens, en élargissant son offre de solutions d'imagerie haute performance, tout en accélérant la croissance internationale de Phasics grâce à son réseau commercial établi.



Le groupe de haute technologie poursuit ainsi l'exécution de sa stratégie d'acquisitions ciblées, en intégrant des technologies uniques afin de renforcer son leadership sur différents segments et de créer de la valeur.





