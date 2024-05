Exel Industries : un chiffre d'affaires semestrielle en hausse de 2%

(AOF) - Exel Industries a dégagé, au titre de son premier semestre 2023-24, un résultat net stable à 4,7 millions d'euros. Sa marge d'EBITDA s'affiche en amélioration de 0,2 point à 6,2% et son chiffre d'affaires en hausse de 2% à 492,7 millions d'euros. L’endettement financier net du spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie ressort à 212,7 millions d’euros au 31 mars 2024, contre 176,4 millions d’euros au premier semestre de l’année dernière.

"Exel Industries réalise un premier semestre solide, avec des niveaux de marges opérationnelles satisfaisants. Néanmoins, depuis plusieurs mois, les tendances ressenties dans l'activité agricole nous incitent à rester vigilants. Nous espérons que le printemps pluvieux sera suivi d'un été plus ensoleillé, donnant envie à nouveau de jardiner. Heureusement, l'activité industrielle devrait rester soutenue, grâce à de nombreux projets en cours. La gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement et les efforts menés pour alléger la dette devraient commencer à porter leurs fruits dans les prochains mois ", a commenté Daniel Tragus, directeur général du groupe.

