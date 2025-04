Exel Industries: repli de près de 4% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Exel Industries affiche un chiffre d'affaires de 281,4 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024-25, en repli de 3,8% par rapport à la même période de l'année précédente (-4,3% à périmètre et taux de change constants).



Cette contraction s'explique principalement par la baisse des volumes dans la pulvérisation agricole (dont le CA a diminué de 16% en organique), les autres activités étant stables ou en croissance, en particulier l'arrachage de betteraves (+54,7% en organique).



'Exel Industries réalise un deuxième trimestre solide', juge son DG Daniel Tragus, prévenant cependant que 'le climat actuel d'incertitude macro-économique engage le groupe à une prudence accrue dans certaines régions, notamment en Amérique du Nord'.





