Exel Industries : recul de près de 4% de son chiffre d'affaires au second trimestre 2024-2025

(AOF) - Le groupe Exel Industries réalise un chiffre d’affaires de 281,4 millions d’euros au deuxième trimestre de l’exercice 2024-2025, soit un repli de 3,8% en publié par rapport à l’année précédente, en raison principalement de la baisse des volumes dans la pulvérisation agricole, les autres activités étant stables ou en croissance. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en recul de 4,3%. Sur les six premiers mois de cet exercice, les revenus reculent de 10% en publié à 443,4 millions d'euros.

Dans le détail, sur ce second trimestre, le chiffre d'affaires de la pulvérisation agricole a diminué de 15,7 %, en raison de volumes faibles, dans la continuité du premier trimestre, avec un retour à une saisonnalité plus classique. En Europe, les ventes affichent une légère hausse avec quelques disparités selon les pays. En revanche, le chiffre d'affaires a été significativement affecté en Amérique du Nord.

"La situation actuelle incite les agriculteurs nord-américains à adopter une attitude d'attentisme généralisé en raison d'un manque de visibilité économique liée à la guerre commerciale de la présidence Trump et de pressions sur les revenus agricoles", explique Exel Industries.

Sur ce segment d'activité, "la situation du marché des équipements agricoles en Amérique du Nord demeure incertaine. En attendant des clarifications sur les politiques tarifaires, les niveaux de commandes restent faibles. Le groupe est en train d'évaluer les effets de ces politiques sur les coûts et les chaînes d'approvisionnement de ses machines", précise l'entreprise.

En revanche, sur ce deuxième trimestre, les ventes sont en croissance de 47,6% pour le segment "arrachages de betteraves". Toutes les catégories de produits (arracheuses, déterreurs et épandage) ont progressé, après un premier trimestre marqué par un léger décalage dans les calendriers de production qui s'est résorbé comme attendu. Les ventes de pièces détachées et de machines d'occasion restent solides et ont augmenté par rapport à la même période l'année dernière.

