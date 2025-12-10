EXCUSIF-Air India admet que sa culture de conformité doit être revue après avoir fait voler un Airbus sans autorisation, comme le montre un document

Air India a fait voler plusieurs fois un Airbus A320 sans autorisation obligatoire, selon un rapport

La compagnie aérienne a constaté que des lacunes systémiques ont conduit à l'incident, selon un document

Air India affirme avoir pris des mesures pour éviter des incidents similaires

L'enquête menée par Air India sur les raisons pour lesquelles l'un de ses Airbus a effectué huit vols commerciaux sans permis de navigabilité a révélé des "défaillances systémiques", la compagnie aérienne admettant qu'elle devait faire mieux en matière de conformité, selon un document de la compagnie.

Un Airbus AIR.PA A320 a transporté des passagers entre New Delhi, Bengaluru, Mumbai et Hyderabad les 24 et 25 novembre sans le certificat d'examen de navigabilité obligatoire, ou ARC, un permis clé délivré chaque année par le régulateur après qu'un avion a passé les contrôles de sécurité et de conformité, selon le document.

Air India a constaté que les ingénieurs et les pilotes n'avaient pas vérifié les documents de l'avion et que des changements étaient nécessaires pour renforcer les protocoles de conformité.

"Des informations cruciales n'ont pas été partagées avec toutes les parties prenantes concernées, et des occasions d'intervenir à temps ont été manquées", indique le rapport d'enquête interne, qui a été examiné par Reuters.

"L'incident met en évidence la nécessité d'améliorer d'urgence la discipline des processus, la communication et la culture de la conformité", ajoute le rapport, daté du 6 décembre.

Les conclusions, accompagnées d'une lettre d'accompagnement signée par le chef des opérations, le capitaine Basil Kwauk, ont été soumises aux autorités aéronautiques indiennes, mais n'ont pas été rendues publiques.

Le rapport est un aveu brutal de la part d'une compagnie aérienne qui a connu sa pire catastrophe lorsqu'un Boeing Dreamliner s'est écrasé quelques instants après le décollage en juin, tuant 260 personnes. Air India a également reçu des avertissements de l'organisme de surveillance pour avoir fait voler des avions sans avoir vérifié l'équipement d'urgence, pour ne pas avoir changé des pièces de moteur à temps et pour avoir falsifié des documents pour prouver la conformité , ainsi que pour d'autres manquements en matière d'audit .

La semaine dernière, Air India a qualifié l'incident de l'Airbus November de "regrettable" et a déclaré que certaines personnes avaient été suspendues, tandis que l'organisme indien de surveillance de l'aviation civile, la Direction générale de l'aviation civile (DGCA), a ordonné l'immobilisation de l'avion et demandé l'ouverture d'une enquête.

Air India, qui appartient au groupe indien Tata et à Singapore Airlines SIAL.SI , a déclaré à Reuters qu'elle avait signalé l'incident de manière proactive à la DGAC et qu'elle avait "mis en œuvre des mesures immédiates pour éviter des incidents similaires", ajoutant qu'elle continuerait à renforcer ses systèmes de conformité.

La DGCA et Airbus n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

LES PILOTES SONT INVITÉS À LA PRUDENCE

Le secteur aérien indien traverse une phase tumultueuse. La semaine dernière, IndiGo, leader du marché, a annulé des milliers de vols, perturbant les voyages aériens dans tout le pays et déclenchant un débat sur la mainmise d'IndiGo et d'Air India sur le secteur , avec plus de 90 % de parts de marché à elles deux.

Une violation de l'ARC est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de roupies (111 201 $).

Le certificat est délivré chaque année pour les aéronefs commerciaux après un examen complet et une vérification de leur conformité aux normes de navigabilité, selon la DGAC.

Il est généralement délivré après que les agents de la DGAC ont procédé à une inspection physique, qui comprend des contrôles intérieurs et extérieurs allant des trousses médicales à bord à l'état des pneus.

L'enquête d'Air India a révélé que l'A320, immatriculé VT-TQN, a effectué huit vols de passagers et un vol d'essai avec un ARC expiré en raison de la "convergence de multiples déficiences latentes au niveau de l'organisation et des processus", selon le rapport.

Il a constaté que les deux moteurs de l'avion avaient été changés et que l'avion avait été autorisé à effectuer un vol d'essai le 24 novembre sans le permis de vol spécial requis, parce que le technicien de maintenance de l'avion "n'avait pas vérifié les documents de bord".

D'autres contrôles sur les vols de passagers ont également été omis, ajoute le rapport, qui a été rédigé après avoir interrogé des employés et examiné des preuves internes.

L'enquête d'Air India a également mis en cause les pilotes, affirmant que ceux qui ont effectué les huit vols n'ont pas respecté les procédures d'exploitation standard avant le décollage.

Le 1er décembre, le directeur des opérations aériennes d'Air India, Manish Uppal, a rappelé à tous les pilotes, par le biais d'un courriel interne, de vérifier les documents avant chaque vol, notamment les cartes de navigation, le manifeste de fret et l'ARC, selon le rapport.

"Le non-respect de la politique de l'entreprise ou des procédures opérationnelles standard sera pris au sérieux et pourra entraîner des mesures", précise le courriel.

Le rapport d'enquête d'Air India ajoute que la compagnie aérienne a désormais pour objectif de favoriser une culture axée sur la conformité, "où la conformité réglementaire est prioritaire par rapport à la rapidité opérationnelle".