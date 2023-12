Exclusive Networks renforce son offre de services avec l'acquisition de Consigas

BOULOGNE-BILLANCOURT – 18 décembre 2023, 18h00 CET



Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui l’acquisition de 100% de Consigas, un fournisseur mondial de services de cybersécurité spécialisé dans la

formation et le conseil.



Cette acquisition marque une étape supplémentaire dans la stratégie d'Exclusive Networks, visant à enrichir ses capacités globales de services et à renforcer son leadership mondial en matière de services à valeur ajoutée pour les vendeurs, les partenaires et les clients.