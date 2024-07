Exclusive Networks : réception d'une offre ferme

(AOF) - Exclusive Networks a reçu une offre ferme, de la part de Clayton Dubilier & Rice (CD&R) pour former un consortium composé de CD&R, de l’actionnaire majoritaire de la société Everest UK HoldCo (une entité contrôlé par Permira), avec le soutien du fondateur de la société, Olivier Breittmayer qui restera actionnaire, pour acquérir une participation majoritaire dans Exclusive Networks au prix de 18,96 euros par action (acquisition de bloc). Une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action interviendrait avant cette acquisition de bloc.

À la suite de l'acquisition de bloc, le consortium déposerait une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en numéraire sur les actions restantes d'Exclusive Networks au même prix, suivie de la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre.

Le conseil d'administration de la société a, à l'unanimité, accueilli favorablement la transaction proposée et a approuvé le refinancement de la société et la distribution exceptionnelle, sans préjudice de l'avis motivé qui sera émis par le conseil d'administration à la suite du dépôt de l'offre publique d'achat obligatoire et de la réception du rapport de l'expert indépendant.

