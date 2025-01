Exclusive Networks: nouveau président Amériques information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de cybersécurité Exclusive Networks annonce la nomination de Jason Beal en tant que président Amériques, alors que Brian Vincik, actuellement SVP Americas, a décidé de se retirer pour des raisons personnelles.



Jason Beal a acquis une vaste expérience au cours d'une carrière couvrant des rôles de dirigeants à la fois chez des fournisseurs et des distributeurs de solutions de premier plan à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.



'L'étendue de l'expertise de Jason, combinée à sa capacité avérée à stimuler le business, fait de lui la personne idéale pour mener les activités nord-américaines d'Exclusive Networks vers leur prochain chapitre de croissance', affirme le groupe.





Valeurs associées EXCLUSIVE NETWORKS 18,90 EUR Euronext Paris 0,00%