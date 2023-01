EXCLUSIVE NETWORKS – NOMINATION D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE FINANCIERE

BOULOGNE-BILLANCOURT – 18 janvier 2023, 07 heures CET - Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), spécialiste mondial de la cybersécurité pour les infrastructures numériques, annonce la nomination de Nathalie Bühnemann au poste de Directrice Financière. Nathalie devient membre du Comité Exécutif et rapportera directement à Jesper Trolle, Directeur Général d'Exclusive Networks.

Nathalie a acquis une vaste expérience de direction de la fonction financière de sociétés cotées en bourse et des fusions et acquisitions au cours des deux dernières décennies.