Exclusif: Syquant Capital planche sur un nouveau fonds event driven

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative Syquant Capital, connue pour sa gamme de fonds Helium, envisage le lancement d’un fonds Global Event Driven, selon les informations de L’Agefi. Cette nouvelle stratégie de performance absolue, reposant sur des sous-jacents actions et crédit, se focalise sur les stratégies event driven (ou évènements d’entreprises) et notamment sur les arbitrages de fusions-acquisitions et tout autre évènement d’entreprise. Elle pourrait être domiciliée dans une structure de fonds irlandaise (ICAV). Son lancement pourrait intervenir pour la fin du deuxième trimestre 2023. Syquant Capital, gestionnaire d’actifs indépendant, a été cofondé en 2005 par Olivier Leymarie, Henri Jeantet et Alain Lechevallier.