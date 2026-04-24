EXCLUSIF-SpaceX a refinancé sa dette avec un prêt palliatif de 20 milliards de dollars avant son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang et David French

SpaceX, la société d'Elon Musk, a contracté le mois dernier un prêt-relais de 20 milliards de dollars pour refinancer une grande partie de sa dette existante avant son introduction en bourse aux États-Unis, selon un document réglementaire. L'emprunt, révélé pour la première fois dans des extraits de ses documents réglementaires examinés par Reuters, a été contracté auprès d'un syndicat de prêteurs qui n'ont pas été identifiés. Selon les termes de l'emprunt, SpaceX pourrait être contrainte d'utiliser le produit de son introduction en bourse pour le rembourser, s'il n'est pas remboursé par d'autres sources de financement dans les six mois suivant l'offre.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire. SpaceX devrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire lorsqu'elle sera cotée en bourse cet été. Le conglomérat de fusées et d'intelligence artificielle devrait atteindre une valeur de l'ordre de 1,75 billion de dollars, selon Reuters. L'information était contenue dans un document S-1, que les entreprises qui se préparent à entrer en bourse déposent auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour divulguer des détails sur leurs activités et leurs finances à des investisseurs potentiels. Reuters a examiné un extrait du document S-1 de SpaceX, qui a été déposé de manière confidentielle. Le prêt-relais a remplacé cinq facilités de crédit existantes, dont deux prêts à terme liés à la plateforme de médias sociaux X de Musk et trois emprunts contractés par xAI, l'entreprise d'intelligence artificielle du milliardaire. Le nouveau prêt a permis de réduire la dette totale de SpaceX à 20,07 milliards de dollars au 2 mars, contre 22,05 milliards de dollars à la fin de l'année 2024, ajoute le document. Les prêts-relais sont des outils de financement courants dont la durée de vie est relativement courte et qui sont souvent refinancés ultérieurement par une nouvelle dette à plus long terme. Le prêt-relais de SpaceX est d'une durée de 18 mois, avec la possibilité de deux prolongations de trois mois. Les entreprises les choisissent souvent à l'occasion d'un événement majeur, tel qu'une fusion ou une acquisition importante, surtout si l'on s'attend à ce que cette opération soit bénéfique pour l'entreprise et qu'elle permette de réduire ses coûts d'emprunt.